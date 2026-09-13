Herlings schiacciasassi, festa MX2 rinviata: le classifiche del MXGP Cina

Guillem Farres, neanche stavolta arriva il titolo MX2. Jeffrey Herlings inarrestabile in MXGP : cronaca e classifiche.

Festa Mondiale rinviata al prossimo weekend in Australia. Per soli due punti Guillem Farres ( ieri vincitore della manche di qualifica ) non ha ancora chiuso i conti per la corona iridata MX2, complice un agguerrito Camden McLellan vincitore del GP che tiene viva la faccenda fino all'ultimo momento possibile. Triumph in ogni caso si frega le mani, sta arrivando una storia incredibile grazie ad entrambi i suoi piloti! In MXGP, Jeffrey Herlings è ormai uno schiacciasassi, weekend dopo weekend si prende tutto senza lasciare davvero nulla agli avversari... Ecco com'è andato il GP di Cina, penultimo round del Mondiale Motocross 2026.

MX2: non è ancora festa per Farres

Primo holeshot di giornata per il campione in carica Laengenfelder, seguono Coenen, Farres, McLellan, Everts, più indietro qualche problema per i Reisulis incappati in diverse cadute. Prima manche che infine vede l'ennesimo trionfo di una Triumph, ma è quella di Camden McLellan, che sta facendo di tutto per tenere viva la lotta mondiale fino alla fine. Laengenfelder chiude 2°, 3° Everts, mentre il leader Guillem Farres, ieri vincitore della manche di qualifica, ha chiuso 4° dopo una caduta nelle fasi finali. Verdetto per il Mondiale MX2 rimandato alla prossima corsa... Oppure no?

Seconda manche con holeshot di nuovo per Laengenfelder, subito al comando su Farres, Everts, i Reisulis, McLellan... Anche Coenen, ma nel suo caso per pochi giri prima di una caduta che lo mette fuori dalla corsa. Davanti invece il leader MX2 vuole rimediare all'errore di Gara 1, attacca il campione in carica con decisione e poi vola via! Dietro di lui è 'triello' tra il campione uscente, Everts, McLellan, fino a che in un attimo i due inseguitori hanno la meglio su Laengenfelder. Con McLellan 3°, Farres ha il titolo nelle sue mani... Ma il sudafricano non ci sta, si libera di Everts e ricuce il distacco dal compagno di squadra. Vince anche il GP, ma basta solo per rinviare la festa iridata: vittoria per Farres su McLellan ed Everts.

MXGP: Herlings non si ferma più

Prima manche partita con holeshot per Vialle, ma Herlings prende il comando con decisione dopo appena tre curve... Piccolo errore per Febvre, con Adamo che ne approfitta per prendersi il 3° posto anche se per poco. Una caduta però segnerà la sua manche... Niente da dire dell'asso Honda, davvero inarrestabile in questa prima corsa in Cina, mentre dietro di lui Febvre in rimonta riesce a prendersi il 2° posto su Vialle, Pancar, Jonass, Vlaanderen, Seewer.

La seconda gara non è particolarmente diversa: holeshot di Vialle, Herlings che in brevissimo tempo prende il comando e vola via verso un'altra vittoria di GP. Le sorprese sono poco più indietro, come Vlaanderen che sta tenendo la Ducati al 4° posto, dietro al campione 2025 e suo successore Febvre. Anzi, in seguito dietro a Vialle, autore di un fuoripista che permette all'esperto francese di prendersi il 2° posto di manche. In breve, si replica quanto visto in precedenza e la classifica overall di GP non può essere diversa: Jeffrey Herlings diavolo scatenato, Romain Febvre e Tom Vialle seguono a debita distanza.