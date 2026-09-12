Marquez osa con la gomma, Bezzecchi ha sbagliato scelta? Le spiegazioni dei piloti

Il pilota Aprilia spiega perché lui e il team hanno deciso di usare la morbida posteriore. Arriva anche la spiegazione di MM93 sulla media, rivelatasi vincente.

Marc Marquez si è imposto nella sprint race MotoGP a Misano Adriatico sconfiggendo Marco Bezzecchi in un duello che sostanzialmente sta andando avanti da tutto il weekend. Sono loro due i piloti più competitivi ed è probabile che anche nella gara lunga saranno i principali protagonisti, anche se le sorprese non si possono mai escludere totalmente in un campionato di alto livello.

Il campione della Ducati ha vinto già dalla partenza, quando è riuscito a sorpassare il poleman Aprilia alla prima curva e a imprimere un ritmo che lo ha reso inattaccabile fino alla fine. 12 punti che lo avvicinano ulteriormente alla vetta della classifica generale , sempre occupata da Jorge Martin, ora avanti di solo 14 punti.

MotoGP Misano, Marquez e Bezzecchi: le decisioni sulle gomme

MotoGP Misano: Marquez vince con la gomma posteriore media

Il fatto che Marquez abbia avuto un inizio di Sprint migliore di quello di Bezzecchi ha in parte sorpreso, perché c'è stata una scelta diversa sulla gomma posteriore e teoricamente l'italiano avrebbe dovuto essere favorito. Quest'ultimo ha montato la morbida, mentre il ducatista la media, che normalmente è meno esplosiva nei primi giri e che fornisce un vantaggio soprattutto da metà gara in poi.

Invece, abbiamo visto un Marc subito brillante e capace di imporre il suo passo, a differenza di un Bez che nelle prime fasi non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale con una gomma che teoricamente avrebbe dovuto avvantaggiarlo. Forse, non sono stati risolti i problemi di stabilità che l'Aprilia accusa in alcuni punti della pista di Misano quando monta il pneumatico soft. O, semplicemente, Marquez è stato più bravo.

Le parole dei piloti sugli pneumatici

Bezzecchi non è pentito della gomma morbida

Marquez, intervistato da Sky Sport MotoGP, ha avuto modo di spiegare perché ha deciso di utilizzare la mescola media invece della morbida nella Sprint: "Mi sono fidato dei dati di Ducati. Non avevo provato la gomma posteriore media nelle FP1 e stamattina con la soft ho visto che andavo veloce, ma facevo un po' di fatica, perché non guidavo così fluido. Invece, nelle FP1 ero riuscito a guidare bene, comodo. Guardando i dati, io e il mio capotecnico abbiamo deciso di usare la media. Era un rischio, ma sapevo che con l'una o con l'altra gomma potevo finire secondo o terzo. Il fatto di mettere la media poteva darmi la chance di vincere ed è stato così. Penso che domenica Marco sarà il più forte con la media, è andato forte per tutto il weekend. Firmerei adesso per prendere 20 punti in gara".

Con il senno di poi può venire facile pensare che Bezzecchi avrebbe dovuto fare la stessa scelta di Marquez, invece il pilota Aprilia spiega che tornando indietro non farebbe nulla di diverso: "Sono contento della mia scelta, penso che forse con la media avrei faticato di più nei primi giri. Con la soft pecchiamo ancora un po' in termini di stabilità, quindi nei primi giri ho fatto molta fatica a inserire la moto, era molto nervosa e questa cosa è continuata per tutta la durata della gara nel punto veloce della pista, mentre in altri punti è andata meglio. È il mio miglior risultato in una Sprint quest'anno, ho fatto tutto bene oggi. Marc è stato più bravo di me alla prima curva e nei tre primi giri, gli faccio i complimenti e spero di dargli più filo da torcere domenica. La scelta di Marquez sulla gomma non mi ha sorpreso più di tanto, quando me l'hanno detta ho comunque deciso di lasciare la soft".

Anche se il pilota Ducati potrebbe avere un piccolo vantaggio per il fatto di aver usato il pneumatico medio già oggi nella sprint race, Bez potrà sfruttare i dati di Martin, che ha preso la stessa decisione del connazionale. In gara tutti dovrebbero usare la media, una gomma con la quale il romagnolo e l'Aprilia si trovano meglio. Potrebbe svilupparsi una bella battaglia per la vittoria nel GP a Misano.