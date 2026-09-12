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MotoGP Misano: Bezzecchi strapazza tutti, pole position con record

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 12 settembre 2026 alle 11:34
Marco Bezzecchi guida l'Aprilia MotoGP a Misano
Qualifiche MotoGP Misano: Bezzecchi in pole position con tempo record!
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Aprilia numero 72 in vetta a Misano, si prevede un bel duello con Marquez. Bagnaia delude e sbatte i pugni sulla sua Ducati.
Le Qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2026 si sono concluse con la pole position di Marco Bezzecchi, autore di un tempo record di 1'29"982. Nel finale Marc Marquez ha dato tutto per cercare di togliere la P1 al pilota Aprilia, ma si è fermato a 198 millesimi dal best lap e scatterà dalla seconda della griglia MotoGP. Prima fila completata dalla Ducati di Fermin Aldeguer del team BK8 Gresini.

GP San Marino e Riviera di Rimini: com'è andata la Q1

Sono stati Raul Fernandez e Aldeguer a passare dalla Q1 alla Q2. Fabio Quartararo ha dato tutto con la Yamaha M1, però non è andato oltre il terzo tempo nella sessione e dovrà partire dalla tredicesima casella della griglia MotoGP.
Peggio è andata a Pecco Bagnaia, che dopo il primo time attack non è più riuscito a mettere insieme un giro buono, c'è sempre stato qualche problema che lo ha costretto a rallentare. In più punti ha perso la sua Ducati e non ha nascosto il nervosismo battendo i pugni sul serbatoio. Nelle FP2 sembrava aver compiuto dei passi avanti rispetto alle disastrose prove di venerdì, però nelle Qualifiche non è stato in grado di fare un giro sufficientemente veloce: partirà quattordicesimo nella sprint e nella gara.
Deluso anche Enea Bastianini, che nel GP di casa scatterà solo dalla sedicesima casella con la sua KTM del team Tech3. Meglio del riminese anche Diogo Moreira, rookie del team Honda LCR. Ultimo della griglia MotoGP un altro rookie, Toprak Razgatlioglu con la Yamaha del team Prima Pramac. Il tre volte campione del mondo Superbike ha incassato ben 1"7 rispetto a Fernandez.
Classifica tempi Q1 Qualifiche MotoGP Misano
MotoGP Misano 2026, risultati Qualifiche: tempi e classifica Q1

MotoGP Misano, risultati Qualifiche: tempi, classifica e griglia

Prima fila Bezzecchi-Marquez-Aldeguer, la seconda è aperta dalla Ducati VR46 guidata da Fabio Di Giannantonio, affiancato all'Aprilia di Jorge Martin e dalla Honda di Luca Marini. Quest'ultimo davvero sorprendente sulla sua RC213V, vedremo se riuscirà a conquistare dei buoni risultati nelle due manche del weekend MotoGP a Misano.
Pedro Acosta aprirà la terza fila, vicino a lui le Ducati di Franco Morbidelli (dovrà scontare una penalità domenica) e Alex Marquez (caduto due volte nella Q2).
Classifica tempi Q2 Qualifiche MotoGP Misano
MotoGP Misano 2026, risultati Qualifiche: tempi e classifica Q2

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