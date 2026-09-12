Franco Morbidelli, sempre lui: 14 richiami e sanzioni in 2 anni di MotoGP

Why always me?". "Perché sempre io?", insomma. Qualificatosi direttamente per il Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP a Misano Adriatico, il Campione del Mondo Moto2 2017 tuttavia Con autoironia ed un paragone simpatico e rimarchevole, Franco Morbidelli ci ha scherzato su, pubblicando sul proprio account Instagram la celebre esultanza di Mario Balotelli quando mostrò la maglietta "". "", insomma. Qualificatosi direttamente per il Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP a Misano Adriatico, il Campione del Mondo Moto2 2017 tuttavia dovrà scontare un Long Lap Penalty domenica in gara per aver ostacolato Enea Bastianini. La quarta sanzione negli ultimi cinque round, la sesta stagionale, ma la lista è ben più sostanziosa.

SANZIONI SENZA SOSTE

Persino Alessio 'Uccio' Salucci, team principal del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, recentemente ha abbozzato un "Quest'anno con Franky siamo più nella saletta dello Stewards Panel che ai box". Scherzandoci, ma non più di tanto, considerando che nel biennio in cui il vice-Campione del Mondo MotoGP 2020 ha difeso i colori del team di Valentino Rossi, in 14 distinte occasioni è stato richiamato e/o penalizzato da Crafar e soci.

I PRECEDENTI DEL 2025

Una lista comprensiva di 14 episodi ufficialmente sanzionati dallo Stewards Panel, quasi equamente ripartiti: 8 nel 2025, 6 quest'anno. Nella passata stagione partì subito a Buriram con 3 posizioni di penalità per aver rallentato in piena traiettoria Pecco Bagnaia nelle Practice. Discorso analogo 3 mesi più tardi a Silverstone ai danni di Marco Bezzecchi (sempre nelle Practice), per poi arrivare alla doppia sanzione al Mugello: un primo Long Lap Penalty per aver centrato in gara Maverick Vinales, ripetuto in quanto non lo aveva eseguito correttamente nella prima circostanza. Morbidelli venne poi penalizzato con 1 Long Lap Penalty anche ad Assen per un taglio di variante dove non perse 1" in quel settore e, per un episodio analogo, dovette cedere 1 posizione in gara al Balaton Park. Ci fu poi il contatto nella Sprint con Jorge Martin a Barcellona con l'imposizione di dover scontare il giorno dopo sempre 1 Long Lap Penalty, circostanza dove ne combinò un'altra: inosservanza delle indicazioni dei commissari dopo la caduta in gara, rimediando 2.000 € di multa e la sospensione per i primi 10 minuti delle FP1 del successivo Gran Premio di Misano.

GLI EPISODI DEL 2026

La fedina penale (sportiva) di Franco Morbidelli si è ulteriormente consolidata in questo 2026. Nel Q1 di Jerez, dopo un problema tecnico, non si fermò riportando la propria Ducati ai box inondando d'olio l'ultimo settore, con lo Stewards Panel che gli comminò 1.000 euro di multa e 5 minuti di castigo nelle FP1 di Le Mans. Gran Premio dove, nel Warm Up, rallentò Toprak Razgatlioglu, venendo richiamato con un Long Lap Penalty. Si arrivò poi ad Assen con 3 posizioni di penalità in griglia per aver rallentato negli ultimi 20 minuti di Practice proprio Enea Bastianini, un po' come nei confronti di Pedro Acosta al Sachsenring (medesima sanzione). Due su due infine tra Aragon e Misano: official warning per inosservanza delle bandiere gialle nel Q2 del Gran Premio d'Aragona e, infine, Long Lap Penalty a Misano per un rallentamento nelle Practice ai danni di Bastianini. Il quattordicesimo episodio nell'ultimo biennio, quasi al limite del patologico...