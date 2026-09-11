Bezzecchi non si illude, questa Aprilia non basta: "Ecco cosa dobbiamo migliorare"

Il più veloce di tutti nel venerdì del GP a Misano, ma il pilota Aprilia non abbassa la guardia: sa cosa deve fare per regalarsi un weekend da sogno.

Secondo tempo nelle FP1 e miglior tempo nelle Prequalifiche , niente male la prima giornata al Misano World Circuit per Marco Bezzecchi . Il ritorno alla vittoria sembra possibile, anche se è troppo presto per esaltarsi, c'è ancora del lavoro da fare per mettere a punto la sua Aprilia RS-GP26. Pur essendo stato veloce sia sul giro secco sia sul passo gara, il riminese ha margine di miglioramento in alcuni punti della pista. Inoltre, il team dovrà capire come rendere più stabile una moto che in alcune situazioni si muove davvero tanto.

MotoGP Misano, Prove: Bezzecchi leader, ma non abbassa la guardia

MotoGP Misano: Bezzecchi veloce, ma questa Aprilia non gli basta

Bezzecchi si è detto abbastanza soddisfatto del suo venerdì a Misano, anche se ha evidenziato la necessità di fare progressi: "È stata una bella giornata - ha detto a Sky Sport MotoGP -, siamo stati veloci da subito, l'obiettivo era fare bene da subito e poi migliorare nel pomeriggio. Siamo riusciti anche ad andare direttamente in Q2, questo mi rende felice per oggi. È stata tosta, ci sono ancora tante cose da sistemare sia sulla moto sia sulla guida. Ho tantissimi movimenti, la moto è molto nervosa, ci sarà da lavorare".

Il pilota romagnolo non si sente ancora pronto, soprattutto nei settori 2 e 4 sente di avere bisogno di fare dei passi in avanti. Nel recente passato era l'utilizzo della gomma posteriore morbida a generare movimenti all'Aprilia, però a Misano anche la media provoca il medesimo effetto: "Generalmente - spiega Bez - la nostra moto si muove di più nei tracciati dove c'è grip, qui a Misano ce n'è tanto e ci complica le cose in certe fasi della guida. Con la soft soffriamo, ma in realtà anche con la media. Bisogna lavorare sulla stabilità e sistemare quei movimenti che abbiamo soprattutto nella parte veloce della pista che rendono la guida difficile in punti delicati".

Marc Marquez e le condizioni del ginocchio sinistro

Marc Marquez ha dichiarato di sentirsi inferiore in termini di passo gara, ma Bezzecchi non si fida delle sue parole e lo indica come pilota da battere: "È stato velocissimo al mattino e anche al pomeriggio, dove ha fatto un time attack in meno. Mi aspetto che sia il favorito domani".

Non bisogna dimenticare che il riminese ha un ginocchio sinistro in condizioni tutt'altro che ottimali e che gli sta impedendo di guidare nella maniera migliore: "Mi sveglio bene, ma dopo quattro giri torno alle sensazioni che avevo anche nell'ultimo gran premio. Purtroppo, è una lotta che toccherà portare avanti ancora per un po'. Nel pomeriggio ho dovuto prendere l'antidolorifico, per non rischiare. Non sono ancora a posto".