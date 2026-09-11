Ahi ahi ahi Morbidelli, nuova penalità nel GP a Misano: cosa è successo

Il pilota romano ha subito una nuova sanzione dopo le Prequalifiche MotoGP in Emilia-Romagna: non è la prima volta che incappa in un errore evitabile.

Per Franco Morbidelli questo è un weekend speciale: si corre a Misano Adriatico su una pista che conosce benissimo e dove probabilmente farà la sua apparizione da pilota MotoGP. Com'è noto, non sarà più sulla griglia della top class nel 2027, anno nel quale sarà impegnato nel Mondiale Superbike con il team Aruba.it Racing Ducati. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale del suo trasferimento nel campionato delle derivate di serie, però dovrebbe arrivare a breve.

Correre al Misano World Circuit - Marco Simoncelli sta dando una spinta in più all'attuale pilota del team Pertamina Enduro VR46, che si è classificato quinto al termine delle Prequalifiche MotoGP ( QUI i tempi). Questo significa che si è guadagnato l'accesso diretto alle Q2 delle Qualifiche, un tassello importante per cercare di costruire un weekend positivo.

MotoGP Misano: Morbidelli penalizzato dopo le Prequalifiche

Purtroppo, la gara di Morbidelli sarà pesantemente condizionata da una penalità. Al termine delle Prequalifiche è stato comunicato ufficialmente che dovrà scontare una long lap penalty per aver guidato in maniera lenta e pericolosa in curva 13, andando a disturbare Enea Bastianini.

Morbidelli sbaglia ancora: sanzione anche nel GP a Misano

Essendo già stato protagonista di episodi simili durante la stagione MotoGP 2026, il pilota romano è stato punito con una long lap penalty. Questo tipo di sanzione comprometterà inevitabilmente il risultato in gara. Il campione Moto2 2017 dovrà guadagnare una buona posizione sulla griglia di partenza, partire bene e poi affrontare il long lap cercando di perdere meno tempo possibile.

Su una pista come quella di Misano Adriatico non è facile sorpassare, dunque una rimonta può essere complicata anche avendo un passo migliore rispetto agli avversari che sono davanti. Un vero peccato che Morbidelli abbia commesso un nuovo errore.