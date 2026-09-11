MotoGP FP1 Misano: Marquez scintilla e Bezzecchi insegue, duello rovente Ducati-Aprilia

Guizzo finale di Marc Marquez , che si assicura così le FP1 MotoGP a Misano davanti a Marco Bezzecchi. Il duello Ducati-Aprilia inizia a scaldarsi... Cronaca e classifica.

Marc Marquez vanta sei vittorie di GP a Misano, e ha fatto molto parlare per il "braccio e mezzo" con cui sta correndo, Marco Bezzecchi invece ha solo il successo nella Sprint 2025... Pur al vertice delle FP1 e separati da appena 60 millesimi, non sono gli unici protagonisti di questo avvio di GP. Occhio a Johann Zarco ed Alex Marquez, in ripresa dai rispettivi infortuni in Catalunya, più Raul Fernandez, a caccia del riscatto dopo i guai tecnici dello scorso GP, od anche Pedro Acosta, che rincorre ancora in primo successo domenicale in MotoGP. Solo ottavo il leader iridato Jorge Martin, lontanissimo Pecco Bagnaia... Ecco com'è andato il turno inaugurale di questo secondo ed ultimo evento nella nostra penisola.

IN AGGIORNAMENTO

MotoGP Prove Libere 1 del GP Misano

Non sono mancati annunci in questi giorni, fino a ieri. Brad Binder, Franco Morbidelli e Jack Miller (ahimè subito protagonista di una caduta alla curva 4) lasceranno la MotoGP e migreranno in Superbike nel 2027, Alex Rins ha invece rifiutato le offerte WorldSBK e annunciato il ritiro dalle gare di moto, infine arriverà Nicolò Bulega dalle derivate di serie. Queste le ufficialità degli ultimi giorni, assieme all' assenza di Ai Ogura non ancora rimessosi dall'ultima lesione (il tester Savadori è a Barcellona per i test con la 850), Maverick Vinales sostituito ancora da Pol Espargaro , più la situazione del braccio martoriato di Marc Marquez e della foto social che ha fatto molto parlare di sé. Guardando alla pista, oltre a Miller anche Pedro Acosta è protagonista di un incidente, nel suo caso alla prima curva. Nel corso del turno assistiamo a una sorta di testa a testa a distanza tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez, che varie volte si scambiano la posizione di vertice, finché all'ultimo non arriva il campione MotoGP in carica, che piazza la sua zampata ed argina il rivale di Aprilia per appena 60 millesimi. Classifica piuttosto corta, bisogna scendere fino al 19° posto per trovare un distacco oltre il secondo!

FP1, la classifica finale