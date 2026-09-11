Tim Gajser che guaio, stagione MXGP finita: cos'è successo al pilota Yamaha

Tegola Yamaha: Tim Gajser salterà i GP di Cina e d'Australia del Campionato del Mondo Motocross a causa di un infortunio. La situazione.

Tim Gajser è fuori causa per un infortunio alle costole occorsogli durante il GP dei Paesi Bassi e peggiorato in Turchia, portando alla scelta di fermarsi. Il pluricampione sloveno, quest'anno lanciatosi nella nuova sfida con Monster Energy Yamaha Factory MXGP, non parteciperà quindi alle ultime due tappe del Campionato del Mondo FIM di Motocross. Dopo i La notizia arriva a ridosso dell'appuntamento a Shanghai, al via domani mattina ora italiana ( il programma ).è fuori causa per un infortunio alle costole occorsogli durante il GP dei Paesi Bassi e peggiorato in Turchia, portando alla scelta di fermarsi. Il pluricampione sloveno, quest'anno lanciatosi nella nuova sfida con Monster Energy Yamaha Factory MXGP, non parteciperà quindi alle ultime due tappe del Campionato del Mondo FIM di Motocross. Dopo i problemi di Bonacorsi , un altro nome della classe regina non corre quindi in Cina e non sarà neanche a Darwin, in Australia. Rimane il punto di domanda per il Motocross delle Nazioni, la Slovenia sicuramente avrà i sudori freddi, come successo ad altre nazioni che stanno correndo ai ripari dopo alcuni infortuni dei propri assi...

Tim Gajser fuori dalla MXGP 2026, e le voci su Yamaha...

Il motivo dello stop prematuro da ricercarsi in un infortunio alle costole subito durante il fine settimana di Arnhem. La situazione sembrava sotto controllo, infatti ad Afyonkarahisar lo scorso fine settimana, ha ottenuto un gran quarto posto assoluto, ma a questo punto s'è trattato davvero di cuore oltre l'ostacolo. Questa settimana infatti Tim Gajser, sempre più dolorante, è tornato a casa per una visita medica specialistica: un'attenta valutazione ha rivelato che l'infortunio si è ulteriormente aggravato nel corso delle gare disputate in Turchia. D'accordo con Yamaha e con il Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team, lo sloveno ha scelto di concludere anticipatamente la stagione per concentrarsi sul recupero.

Anche perché c'è il Motocross delle Nazioni ad ottobre, Gajser ci sarà? E non è l'unica questione che lo riguarda: non mancano infatti voci che lo indicano scontento dell'andamento della stagione e di un feeling con la Yamaha che sta faticando a trovare, quindi l'ipotesi è che possa lasciare il marchio alla fine di questo 2026. Si parla anche di Kawasaki che lo starebbe tenendo d'occhio dopo aver perso Romain Febvre (diretto in Ducati). Nulla di confermato certamente, sapremo più avanti se c'è qualcosa di vero e sono solamente voci di paddock.