Syahrin, il titolo Superbike asiatico e la Ducati del Principe senza sponsor

Corre e vince: due titoli su due, 2025 e 2026, quest'anno con una tappa d'anticipo con un ruolino di marcia comprensivo di 7 vittorie in 8 gare finora disputate. Un traguardo raggiunto sempre con la Ducati Panigale V4 R del JDT Racing Team assistita tecnicamente da Barni, con una storia particolare.

IL TEAM DEL PRINCIPE

Acronimo di Johor Darul Ta'zim, il JDT Racing Team è una squadra finanziata direttamente dal Principe di Johor, Tunku Ismail Idris (nome completo Tunku Ismail Abdul Majid Idris Abu Bakar Iskandar bin Tunku Ibrahim Ismail). Dopo aver investito nel calcio locale rilevando il Johor FC, con lo stesso logo delle Harimau Selatan (Tigri del Sud) ha deciso di puntare anche sul motociclismo. Assicurandosi per questo impegno dell'ARRC il meglio: moto Ducati (raddoppiando l'impegno quest'anno con una seconda V4 R) e Hafizh Syahrin, tuttora il motociclista nazionale più rinomato in matrepatria.

STAGIONE DOMINATA

Se nel 2025 il titolo asiatico Superbike è arrivato nel finale, quest'anno 'Pescao' si è laureato Campione in anticipo ed in casa a Sepang, chiudendo i giochi in una Gara 2 del quarto round dove, per la prima volta, ha mancato la vittoria, andata alla wild card d'eccezione (su BMW) Kaito Toba. Una stagione trionfale suggellata ulteriormente dalla conquista del titolo team grazie all'aver raddoppiato l'impegno con la seconda Ducati affidata a Andi Farid Izdihar Gilang, per infortunio sostituito negli ultimi due round da Josh Waters.

SENZA SPONSOR

Vi è un'ulteriore curiosità inerente la squadra regale di Johor: l'assenza di sponsor. Per scelta del Principe, non si possono mostrare marchi se non quelli di JDT o strettamente necessari, dovuti a partnership tecniche (pertanto Ducati o marchi di abbigliamento del pilota) o da imposizioni regolamentari (i loghi Dunlop per via del monogomma vigente nell'ARRC). Non fosse per queste ragioni, il JDT Racing Team correrebbe davvero immacolato di sponsor, solo con i distintivi colori di Johor e di JDT.