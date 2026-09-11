MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Syahrin, il titolo Superbike asiatico e la Ducati del Principe senza sponsor

In Pista
di Alessio Piana
venerdì, 11 settembre 2026 alle 7:38
Hafizh Syahrin
Aggiungi come fonte preferita su Google
Vi ricordate di Hafizh Syahrin? Il primo e finora unico motociclista malese a correre in MotoGP da due anni corre nella ASB1000, ovvero la Superbike dell'ARRC (Asia Road Racing Championship).
Corre e vince: due titoli su due, 2025 e 2026, quest'anno con una tappa d'anticipo con un ruolino di marcia comprensivo di 7 vittorie in 8 gare finora disputate. Un traguardo raggiunto sempre con la Ducati Panigale V4 R del JDT Racing Team assistita tecnicamente da Barni, con una storia particolare.

IL TEAM DEL PRINCIPE

Acronimo di Johor Darul Ta'zim, il JDT Racing Team è una squadra finanziata direttamente dal Principe di Johor, Tunku Ismail Idris (nome completo Tunku Ismail Abdul Majid Idris Abu Bakar Iskandar bin Tunku Ibrahim Ismail). Dopo aver investito nel calcio locale rilevando il Johor FC, con lo stesso logo delle Harimau Selatan (Tigri del Sud) ha deciso di puntare anche sul motociclismo. Assicurandosi per questo impegno dell'ARRC il meglio: moto Ducati (raddoppiando l'impegno quest'anno con una seconda V4 R) e Hafizh Syahrin, tuttora il motociclista nazionale più rinomato in matrepatria.

STAGIONE DOMINATA

Se nel 2025 il titolo asiatico Superbike è arrivato nel finale, quest'anno 'Pescao' si è laureato Campione in anticipo ed in casa a Sepang, chiudendo i giochi in una Gara 2 del quarto round dove, per la prima volta, ha mancato la vittoria, andata alla wild card d'eccezione (su BMW) Kaito Toba. Una stagione trionfale suggellata ulteriormente dalla conquista del titolo team grazie all'aver raddoppiato l'impegno con la seconda Ducati affidata a Andi Farid Izdihar Gilang, per infortunio sostituito negli ultimi due round da Josh Waters.

SENZA SPONSOR

Vi è un'ulteriore curiosità inerente la squadra regale di Johor: l'assenza di sponsor. Per scelta del Principe, non si possono mostrare marchi se non quelli di JDT o strettamente necessari, dovuti a partnership tecniche (pertanto Ducati o marchi di abbigliamento del pilota) o da imposizioni regolamentari (i loghi Dunlop per via del monogomma vigente nell'ARRC). Non fosse per queste ragioni, il JDT Racing Team correrebbe davvero immacolato di sponsor, solo con i distintivi colori di Johor e di JDT.

Leggi anche

Hafizh Syahrin campione SBK ARRC, storico trionfo Ducati (e Barni) per l'ex MotoGP e SuperbikeHafizh Syahrin campione SBK ARRC, storico trionfo Ducati (e Barni) per l'ex MotoGP e Superbike
Hafizh Syahrin: con Ducati la 8h Suzuka ed il ritorno in SuperbikeHafizh Syahrin: con Ducati la 8h Suzuka ed il ritorno in Superbike
"In Testa" la biografia di Jonathan Rea - In tutte le librerie fisiche e on line. Per ordinare su Amazon Libri
Hafizh Syahrin

diAlessio Piana

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

KC2A4316_result
In Pista

Divorzio tra Alessandro Costantino e Z.Esse Squadra Corse nel CIV Superbike

10 settembre 2026
ogura-motogp-out-misano
In Pista

Ogura addio sogni di gloria, Trackhouse Aprilia a ranghi ridotti a Misano

09 settembre 2026
730160906_18113835658908514_4176895426718021108_n_result
In Pista

Grave infortunio: Karolina Danak dice addio al titolo di WEC e CIV Femminile

09 settembre 2026

Altre notizie

gajser-mxgp-yamaha

Tim Gajser che guaio, stagione MXGP finita: cos'è successo al pilota Yamaha

Motocross
Fabio Quartararo pilota Yamaha MotoGP

MotoGP, Quartararo pentito delle critiche a Yamaha? La risposta da Misano

MotoGP
espargaro-ktm-motogp

Tra 1000 e 850 in pochi giorni: il tour de force di Pol Espargaro

MotoGP
Yari Montella pilota Barni Spark seduto nel box Superbike

Test SBK, la maledizione continua anche a Cremona: la classifica finale

Superbike
KC2A4316_result

Divorzio tra Alessandro Costantino e Z.Esse Squadra Corse nel CIV Superbike

In Pista

Articoli popolari

Valentino Rossi e Luca Marini

Marini su Valentino Rossi: "Sapevo cosa accadeva dietro le quinte"

MotoGP
Marco Bezzecchi

Aprilia in versione estrema: l'ultimo upgrade per battere Ducati

MotoGP
ogura-motogp-out-misano

Ogura addio sogni di gloria, Trackhouse Aprilia a ranghi ridotti a Misano

In Pista
bonacorsi-ducati-mxgp-fine-2026

Tegola Bonacorsi, stagione finita: come sta il pilota Ducati MXGP

Motocross
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP sullo scooter nel paddock a Misano Adriatico

Pecco Bagnaia attende Bulega in MotoGP: "Non era stato gestito bene mediaticamente"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading