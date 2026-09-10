Tra 1000 e 850 in pochi giorni: il tour de force di Pol Espargaro

“Ora che mi abituo a una, torno all’altra!”: Pol Espargaro
, sostituto in Tech3 anche a Misano, racconta la continua sfida tra 1000 e 850.
Com'è alternarsi tra una 1000 ed una 850 di continuo in neanche due settimane? Chiedere a Pol Espargaro
, che ha raccontato divertito la situazione che sta vivendo. Deve sostituire Maverick Vinales
in KTM Tech3, non si sa fino a quando (sembra però che a breve Vinales debba fare un test in Austria per capire se è pronto per il ritorno) e nel frattempo ci sono i test con le nuove MotoGP da portare avanti. Il collaudatore KTM sta vivendo un'annata intensa e nel giovedì a Misano (qui tutti gli orari del GP
) ha fatto un breve confronto sulle due moto.
Pol Espargaro, la sfida del cambio continuo
"Faccio questo GP con la 1000, martedì e mercoledì sarò al Mugello con la 850. Da lì andrò in Austria perché non so se devo correre, dipende da come sta Vinales... Forse correre lì con la 1000, e poi lunedì devo risalire sulla 850 per i test Pirelli". Pol Espargaro conclude l'elenco con una risata, ammettendo che "È un cambio piuttosto grande, tra i dispositivi, il motore, le gomme... Tutto". Una sfida anche per se stesso, anche perché deve cambiare alcuni punti di vista. "Devo allenare il cervello a distanza-velocità" ha sottolineato, evidenziando l'inevitabile differenza tra le due moto, come ad esempio al momento di impostare la frenata.
Pol Espargaro ammette qualche problema di adattamento a livello di metro, occhio, punti di riferimento, gioco coi freni, comportamento della moto... Aggiungendo una battuta: "Adesso che mi sto abituando a questa moto, devo tornare all'altra!" Anche se queste con la 1000 saranno le sue ultime gare, non saranno più permesse wild card nell'era 850. E a livello fisico come va? "In tutti i test che ho fatto non sono andato oltre le 156-160 pulsazioni. Con la MotoGP ad Aragon, al metà del primo giro ero a 178 e sono arrivato anche a 190. Così per circa 40 minuti, ed ero ultimo".
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