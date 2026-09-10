Tra 1000 e 850 in pochi giorni: il tour de force di Pol Espargaro

“Ora che mi abituo a una, torno all’altra!”: Pol Espargaro , sostituto in Tech3 anche a Misano, racconta la continua sfida tra 1000 e 850.

Pol Espargaro, che ha raccontato divertito la situazione che sta vivendo. Com'è alternarsi tra una 1000 ed una 850 di continuo in neanche due settimane? Chiedere a, che ha raccontato divertito la situazione che sta vivendo. Deve sostituire Maverick Vinales in KTM Tech3, non si sa fino a quando (sembra però che a breve Vinales debba fare un test in Austria per capire se è pronto per il ritorno) e nel frattempo ci sono i test con le nuove MotoGP da portare avanti. Il collaudatore KTM sta vivendo un'annata intensa e nel giovedì a Misano ( qui tutti gli orari del GP ) ha fatto un breve confronto sulle due moto.

Pol Espargaro, la sfida del cambio continuo

"Faccio questo GP con la 1000, martedì e mercoledì sarò al Mugello con la 850. Da lì andrò in Austria perché non so se devo correre, dipende da come sta Vinales... Forse correre lì con la 1000, e poi lunedì devo risalire sulla 850 per i test Pirelli". Pol Espargaro conclude l'elenco con una risata, ammettendo che "È un cambio piuttosto grande, tra i dispositivi, il motore, le gomme... Tutto". Una sfida anche per se stesso, anche perché deve cambiare alcuni punti di vista. "Devo allenare il cervello a distanza-velocità" ha sottolineato, evidenziando l'inevitabile differenza tra le due moto, come ad esempio al momento di impostare la frenata.

Pol Espargaro ammette qualche problema di adattamento a livello di metro, occhio, punti di riferimento, gioco coi freni, comportamento della moto... Aggiungendo una battuta: "Adesso che mi sto abituando a questa moto, devo tornare all'altra!" Anche se queste con la 1000 saranno le sue ultime gare, non saranno più permesse wild card nell'era 850. E a livello fisico come va? "In tutti i test che ho fatto non sono andato oltre le 156-160 pulsazioni. Con la MotoGP ad Aragon, al metà del primo giro ero a 178 e sono arrivato anche a 190. Così per circa 40 minuti, ed ero ultimo".