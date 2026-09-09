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Ogura addio sogni di gloria, Trackhouse Aprilia a ranghi ridotti a Misano

In Pista
di Diana Tamantini
mercoledì, 09 settembre 2026 alle 18:27
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Ogura non disputerà il GP di San Marino, l'infortunio non è ancora superato. Anche Savadori assente, Trackhouse ha in Raul Fernandez la sua unica arma.
Non ci sarà Ai Ogura, e non potrà neanche essere sostituito dal tester Lorenzo Savadori. Il team SuperFile Trackhouse Racing avrà una sola Aprilia a Misano, quella guidata dal confermato Raul Fernandez. Uno smacco importante per il pilota giapponese, che aveva trovato un passo importante ed era decisamente molto vicino alla vetta della generale MotoGP, prima di questa tegola che non ci voleva. Addio sogni di gloria per Ogura, che ha già saltato il round precedente e sarà fuori causa anche per le due gare del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (qui gli orari). Con la speranza che possa rientrare nel prossimo evento in Austria, ad appena una settimana dalla trasferta a Misano.

La nota SuperFile Trackhouse Racing

#79 Ai Ogura non disputerà il Gran Premio di San Marino.
Per il secondo weekend di gara consecutivo, il team SuperFile Trackhouse MotoGP affronterà la gara senza Ai Ogura. Dopo l'intervento chirurgico subito prima di Aragon e la speranza che una settimana di riabilitazione al pollice sinistro infortunato - conseguenza di una caduta durante un allenamento di motocross in Giappone, dopo Silverstone - gli avrebbe permesso di correre a Misano, l'ultimo parere medico, a seguito di una valutazione effettuata a Barcellona martedì sera, è che non è ancora sufficientemente guarito per correre e, pertanto, si è ritirato dal Gran Premio di San Marino.
Lorenzo Savadori, collaudatore ufficiale Aprilia, che aveva accettato di sostituire Ogura ad Aragon con pochissimo preavviso, non sarà disponibile per questo weekend a Misano, lasciando al team l'unica opzione di schierare il solo #25 Raul Fernandez al Gran Premio di San Marino.
Ai Ogura rimarrà a Barcellona per concentrarsi sul recupero della forma fisica in vista del Gran Premio d'Austria, che si terrà tra una settimana.

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Ai Ogura

diDiana Tamantini

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