Honda ci crede ancora: sviluppi in vista per la RC213V 1000cc MotoGP

Dalla pausa estiva Honda è tornata al grado D delle concessioni, scendendo dalla graduatoria C conquistata al termine della passata stagione. Questo sblocca da regolamento più opportunità di test, motori liberi, ma anche un aggiornamento in materia di aerodinamica in più.

Con l'epocale passaggio alla regolamentazione MotoGP 850cc, si potrebbe pensare ad un dispendio di risorse sviluppare ulteriormente la contemporanea RC213V 1000cc, ma in realtà HRC ha già testato delle novità per la parte conclusiva di stagione.

TEST TOP SECRET A MOTEGI

In gran segreto settimana scorsa l'Honda HRC Test Team è sceso in pista a Motegi con Takaaki Nakagami. Un test funzionale a preparare la sua wild card al Gran Premio del Giappone che si svolgerà sulla medesima pista, ma in realtà in quest'occasione il motociclista nipponico, tornato a guidare la RC213V dopo prolungate sessioni di prove con la 850cc gommata Pirelli, ha sperimentato qualche novità.

NUOVO PROFILO AERODINAMICO

In base a quanto appreso, sulla RC213V di Nakagami era presente un inedito profilo aerodinamico del cupolino, con le winglets che si discostano di parecchio rispetto alla versione attuale. La configurazione provata replica sostanzialmente forme e dimensioni del profilo portato da Ducati nel corso dei Test invernali (tra Sepang e Buriram), successivamente scartato e mai più ripreso. Una soluzione non funzionale alla Desmosedici GP26, ma evidentemente tornata d'attualità in casa Honda.

WILD CARD TEST

Questa nuova soluzione potrebbe tornare utile in casa Honda HRC per il rush finale della stagione 2026. Non soltanto con Takaaki Nakagami per la sua wild card in casa a Motegi (da onorare al meglio), ma anche per i piloti titolari. Un dispendio di risorse non di poco conto per la casa dell'ala dorata, decisa a rinverdire la tendenza di un 2026 finora avaro di soddisfazione, persino non in linea con i progressi mostrati lo scorso anno.