La strategica wild card di Honda con Takaaki Nakagami nella MotoGP a Motegi



Honda lo farà in casa in occasione del Gran Premio di Motegi, schierando una RC213V per Takaaki Nakagami , il quale sarà l'ultimo pilota nella storia HRC a prender parte ad un appuntamento iridato in qualità di wild card. Bandite dal 2027, per l'evento di casa si celebrerà questa ricorrenza, con uno sguardo al futuro. A Silverstone si è rivisto come wild card Augusto Fernandez con Yamaha, completando il programma di sviluppo in un weekend di gara della contemporanea YZR-M1V 1000cc.

TEST E WILD CARD

Takaaki Nakagami per tutto l'arco del 2026 si è sobbarcato dello sviluppo della futura Honda RC214V 850cc. Con Aleix Espargaro fuori gioco per infortunio, il motociclista giapponese ha girato in lungo ed in largo tra Motegi, Sepang e nelle varie piste europee, specializzandosi nella guida di una 850cc e degli pneumatici Pirelli. Per questa wild card di casa, tuttavia, occasionalmente tornerà a salire in sella alla RC213V 1000cc con gomme Michelin, senza lasciare nulla al caso, tanto che Honda ha già organizzato una giornata di Test a Motegi 3 settimane prima del weekend di gara.

PRESENZA STRATEGICA

Questa wild card non sarà soltanto un mero premio per 'Taka' e per onorare il Gran Premio di casa. Ove possibile, sulla RC213V di Nakagami verranno equipaggiate soluzioni che torneranno utili per la 850cc che verrà. Di fatto non rappresenterà chiaramente un banco di prova cruciale, bensì una gara-test utile per verificarne la bontà in termini di usura, affidabilità e tenuta nel concitato programma di un weekend della MotoGP. Per il resto, la sua RC213V non avrà novità volte all'attuale regolamentazione 1000cc: nonostante sia scesa nuovamente tra le concessioni di grado D, lo sviluppo è stato bloccato aspettando la nuova era regolamentare.