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Max Cook terrore a Thruxton: le condizioni del pilota Bimota

In Pista
di Paolo Gozzi
domenica, 16 agosto 2026 alle 8:30
British Superbike: L'incidente di Max Cook a Thruxton
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Il sollievo dopo la grande paura: Max Cook sta bene, il drammatico impatto contro la barriera sul rettilineo di Thruxton non ha lasciato gravi conseguenze. Ma l'incidente durante gara 1 del settimo round del British Superbike ha avuto una dinamica che per attimi interminabili ha lasciato temere il peggio.
Qui le impressionanti immagini del botto
Il 23enne britannico è diventato uno dei protagonisti assoluti del BSB ai comandi della Bimota Rimini KB998 del team AJN Steelstorock. Nella prima sfida di Thruxton però non è stato brillantissimo come al solito e si è ritrovato a confrontarsi con Leon Haslam per la quinta posizione. Il gruppetto leader con Ryde, Skinner, Vickers e Redding però era ad un paio di secondi, dunque la sfida era ancora apertissima. A tre giri dalla fine Cook e Haslam hanno incrociato la traiettoria alla Club, l'ultima curva, e in piena accelerazione la Ducati dell'ex vice campione del Mondo ha preso un piccolo vantaggio. Cook, per agganciarsi alla scia, ha urtato con l'anteriore la moto del rivale, perdendo il controllo.

Dinamica terrificante

La Bimota, ad altissima velocità, ha immediatamente puntato verso l'esterno della pista: la zona di partenza-arrivo a Thruxton non è rettilinea, ma è una velocissima traiettoria destrorsa, fino alla frenata per la curva 1. L'urto con la barriera è stato violentissimo, con un angolo d'impatto che ha fatto temere il peggio, perchè anche il pilota insieme alla moto è finito violentemente contro l'ostacolo. Cook ha perso i sensi, ma per fortuna si è quasi immediatamente ripreso, alzando il braccio già prima di essere caricato sull'ambulanza. La gara è stata ovviamente interrotta, con vittoria attribuita a Kyle Ryde che in quel momento comandata il serratissimo plotone (qui la cronaca).

Cook fuori gioco 

Dopo un rapido passaggio al centro medico di Thruxton, Max Cook è stato trasportato all'ospedale di Southampton per controlli più approfonditi, che hanno escluso conseguenze. Causa lo stato di incoscienza rilevato al momento dei primissimi soccorsi, il pilota Bimota è stato dichiarato "unfit" per il resto del week end. Quindi, in base alla stessa regola prudenziale adottata anche nei Mondiali, non potrà prendere il via in gara 2 e gara 3. Quasi sicuramente sarà regolarmente in pista fra due settimane a Cadwell Park, ultimo atto della regular season del British Superbike.
Superbike: Max Cook subito dopo il pauroso incidente
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diPaolo Gozzi

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