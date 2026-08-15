Top 10 finale per il pilota Honda nel GP in Gran Bretagna: la prestazione lo soddisfa, anche se vorrebbe essere più avanti ed essere più "notato".

Luca Marini ha concluso la gara MotoGP a Silverstone con un nono posto, la sua è stata la Honda RC213V con il piazzamento migliore domenica scorsa. Con Joan Mir che è caduto subito in seguito a un contatto con Alex Rins, è stato il fratello di Valentino Rossi il più veloce della pattuglia Honda. Bene anche il rookie Diogo Moreira del team LCR, decimo al traguardo a circa 2 secondi dal collega di marchio.

MotoGP Silverstone: il bilancio di Marini

Luca Marini: sorpassi "ignorati" dalla TV

Nessun problema - ha detto a . Credo sia andata come negli anni precedenti, con un po' di gestione, ma nessun dramma. Per me è stata una gara incredibile. È un peccato che non mi abbiate visto, perché non appaio mai in TV, ma ho fatto un'ottima gara. Ho effettuato dei sorpassi fantastici". A Silverstone il tema gomme è stato molto importante. Nella sprint race abbiamo assistito a un rapido degrado della posteriore morbida, mentre nella gara lunga la posteriore media ha dato meno fastidio ai piloti. Marini si è detto abbastanza soddisfatto della sua performance: "- ha detto a Motosan ".

Il pilota marchigiano partiva dalla quindicesima casella della griglia e il suo start è stato pessimo, ha perso posizioni nelle prime due curve e si è ritrovato a dover rimontare. Essere riuscito a entrare in top 10 è certamente qualcosa che lo rende soddisfatto.

Honda ha ancora margine di miglioramento?

Luca Marini sa dove va migliorata la Honda

La Honda RC213V ha dei limiti e Marini sta cercando di fare la differenza con la sua guida: "Sto migliorando in questo ambito - spiega - ed è ciò di cui ho bisogno per il futuro. In questo momento lavorare su me stesso è fondamentale per continuare a migliorare e ottenere questo tipo di risultati con la moto che abbiamo attualmente. Più di così è difficile, questa è la realtà. Almeno su questo circuito, perché perdere più di un secondo al giro rispetto all'Aprilia è incredibile. La differenza è davvero enorme".

Un aspetto sul quale è necessario progredire è la qualifica, dato che il pilota italiano si ritrova spesso a partire molto indietro e ad avere così delle gare abbastanza complicate: "La qualifica è quello che ci manca. Il potenziale c'è per la domenica, ma se continuo a partire dalla 15ª o 16ª posizione, le cose si complicano molto. Mi piacerebbe fare delle gare più facili; partire dall'8ª o 9ª posizione sarebbe fantastico".

Marini osserva Mir per migliorare

Nel box Honda HRC si è lavorato tanto sulla moto in questi mesi, però il DNA e il comportamento della RC213V sono rimasti abbastanza invariati. Marini ha esposto il problema principale che andrebbe risolto: "Cerchiamo di avere più grip, ma ogni volta che proviamo a trovarne di più, la moto diventa molto nervosa. Inizia a sembrare instabile e perdo molto tempo a causa degli scossoni in uscita di curva, e il controllo di trazione interviene continuamente. Quindi dobbiamo sempre trovare un equilibrio tra i due aspetti".

Joan Mir è stato più veloce di lui sul giro secco e il fratello di Valentino Rossi sa il motivo: "Nelle ultime gare ha frenato molto forte e molto tardi, riuscendo a fare la differenza in qualifica rispetto a me. Posso certamente migliorare molto in questo aspetto".

Migliore pilota Honda in classifica

Marini è un grande lavoratore ed è molto apprezzato per il suo approccio e le indicazioni che dà ai tecnici HRC. Anche se per il 2027 non è stato confermato e si trasferirà nel team KTM Tech3 , intende dare il massimo fino all'ultimo GP per la casa giapponese.

Nella classifica generale è anche il migliore pilota Honda, è decimo con 86 punti. Moreira è quindicesimo con 54, dunque abbastanza distante. Chiudere la stagione MotoGP 2026 e la sua avventura con i colori HRC davanti agli altri colleghi di marchio sarebbe una piccola soddisfazione, prima di focalizzarsi sul futuro.