Da anti-Herlings a spettatore: Coenen fuori dal MXGP Svezia, nuova tegola KTM

Lucas Coenen non ce la fa, addio anche al GP di Svezia. Un incredibile cambiamento di situazione: da protagonista da titolo in MXGP a comprimario...

Lo scenario che in KTM speravano di evitare: Lucas Coenen è fuori anche dal Gran Premio di Svezia, in programma in questo weekend di Ferragosto ( qui programma e orari ), per continuare il recupero dalla compressione del nervo sciatico riportata nella caduta di Foxhills. Ha tentato il rientro costantemente negli eventi MXGP successivi, per poi vedersi costretto a dare forfait in corsa. Dopo l'addio dell'asso Jeffrey Herlings per rilanciarsi con Honda, KTM aveva trovato quello che era diventato subito il giovane ed agguerrito rivale dell'olandese per questa stagione 2026, invece ecco l'incredibile stravolgimento di situazione. Lui ed il gemello Sacha, da grandissimi protagonisti delle rispettive categorie a comprimari, quest'ultimo per la lesione nella wild card negli Stati Uniti. Ha saltato meno eventi del fratello, ma chiaramente nelle sue condizioni non ha brillato e questo ha portato alla perdita della leadership MX2...

Lucas Coenen fuori dal MXGP Svezia, i commenti KTM

Progressi, ma non abbastanza: un ritorno alle corse in questa fase potrebbe causare una ricaduta e ulteriori complicazioni. Grande amarezza chiaramente per l'ex detentore della tabella rossa e vincitore di cinque GP, oltre alle wild card da protagonista in AMA Motocross assieme al gemello. Proprio lui appariva come il grande rivale di Jeffrey Herlings, ma ora la situazione s'è decisamente complicata. "Era già difficile perdere il mio GP di casa e speravo che i giorni extra mi avrebbero permesso di recuperare la forma per la Svezia, ma il tempo è scaduto. Ho ancora un po' di dolore e un'altra caduta potrebbe riportarci al punto di partenza o peggiorare ulteriormente la situazione. Sento di essere vicino alla forma, ma non ancora.”

Non meno amareggiata la squadra, come sottolinea Davide De Carli, Team Manager del Red Bull KTM Factory Racing De Carli: “È dura per Lucas e la sua famiglia, ma questo è un infortunio che non si può affrettare. Bisogna essere il più vicino possibile al 100% per poter competere in MXGP e lui semplicemente non è pronto per la Svezia. Tutto ciò che possiamo fare è continuare con le cure e avere pazienza. Nel frattempo, faremo tutto il possibile per aiutare Sacha in MX2 e speriamo che entrambi i fratelli possano correre insieme presto, perché i GP passano e ci avviciniamo rapidamente alla fine della stagione.”