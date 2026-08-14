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Supersport: Yamaha si tiene stretto Roberto Garcia, il talento che deve ancora sbocciare

In Pista
di Elisabetta Lubrani
venerdì, 14 agosto 2026 alle 11:36
Supersport: Roberto Garcia confermato con GMT Yamaha nel 2027
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Yamaha muove le acque sul mercato del Mondiale Supersport annnunciando la conferma di Roberto Garcia, 20 anni, uno dei prospetti più interessanti in azione nella serie cadetta.
Lo spagnolo, approdato nel team satellite GMT94 a metà della stagione scorsa, nel 2027 continuerà a correre alla corte del francese di Christophe Guyot, ex iridato dell'Endurance e da anni titolare di una delle squadre più organizzate e ambiziose del paddock Superbike. Roberto Garcia, contrattualmente parlando, è a tutti gli effetti un pilota Yamaha Europe. Quindi la conferma va inquadrata in un interesse di medio periodo, che in prospettiva potrebbe riguardare anche un'eventuale promozione in Superbike.

Da dove arriva 

Nato nel 2006 a Sevilla, Roberto Garcia si è fatto le ossa nella JuniorGP, poi è salito in Moto2 conquistando l'Europeo due stagioni fa. Dopo qualche comparsa da wild card nel Mondiale della categoria di mezzo, è arrivato in Supersport sostituendo in corsa Michael Rinaldi che dopo un inizio di Mondiale ben inferiore alle attese era in rotta con il team. Roberto Garcia invece ha trovato nella Yamaha R3 di GMT94 la piattaforma ideale per mettere in mostra il proprio talento. Già la passata stagione aveva fatto intravedere ottime doti, sfiorando più volte il podio. Che è arrivato qualche mese fa al Balaton Park, in Ungheria. In quella circostanza poteva ottenere ben di più se in gara 1 non fosse scivolato mentre si stava giocando la vittoria. Che però sembra solo questione di tempo. Ricordiamo che il Mondiale Supersport riprenderà il 5-6 settembre a Magny Cours (Francia) antipasto della volata finale fra Cremona, Estoril e Jerez.
Roberto Garcia, 20 anni

Il futuro Yamaha

In Supersport la Yamaha si sta giocando il Mondiale con Alberto Arenas. Parliamo di un pilota di 30 anni, con una lunghissima militanza nel Motomondiale e un titolo iridato all'attivo, in Moto3. Se Arenas è il presente, Garcia potrebbe essere il futuro. La conferma in Supersport '27 "libera", di fatto, anche Alberto Arenas che è candidato al salto in Superbike sempre con la marca di Iwata, dove il solo Andrea Locatelli è certo del posto in virtù dell'accordo biennale siglato lo scorso anno. Xavi Vierge nel team interno oltre a Remy Gardner e Stefano Manzi sono i tre piloti sul filo. Per la eventuale sostituzione di Vierge, dopo un solo anno di militanza con Yamaha, è candidato Jack Miller in uscita dalla MotoGP e pilota ufficiale Yamaha R1 alla 8 Ore di Suzuka, conclusa al secondo posto.
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diElisabetta Lubrani

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