Filip Salac, impresa Moto2: l'ultimo dei pochi eroi cechi, ve li ricordate?

Dagli albori del Motomondiale ai giorni nostri: il capolavoro Moto2 di Salac è l'ultimo dei rari trionfi cechi nella storia, rivediamoli tutti.

La fortuna aiuta gli audaci, ma certamente Filip Salac ha battagliato come un leone per assicurarsi la prima vittoria della sua carriera mondiale. Quella arrivata in Moto2 domenica scorsa a Silverstone, oltre al colpo di scena per l' erroraccio di Manuel Gonzalez , rimarrà nella storia per essere la prima vittoria in assoluto per il giovane ceco di American Racing Team, che entra anche in una élite davvero ristretta. Non sono molti infatti i piloti originari della Repubblica Ceca che sono riusciti a conquistare una vittoria di GP nel Motomondiale, anzi si contano sulle dita di una mano... Ve li ricordate? Facciamo un po' di storia.

Karel Abraham, l'ultimo vincitore

Classe 1990, ormai da tempo ritirato dalle competizioni: era proprio lui l'ultimo pilota ceco ad aver vinto un GP in Moto2 prima dell'impresa di Salac. In sella alla FTR di Cardion AB Racing (team di papà Karel Abraham, proprietario del circuito di Brno) ha conquistato nel 2010 la sua prima e unica vittoria in quella che era la stagione inaugurale della nuova categoria che aveva appena sostituito la storica 250cc. Nonostante tre GP saltati per un forte colpo in testa durante il round a Brno, è stato proprio quello il suo anno migliore nel Motomondiale, con anche un podio in Giappone ed il 10° posto nella classifica piloti con 96 punti.

Lukáš Pešek, il primo dei tempi moderni

Ve l'abbiamo citato perché proprio lui è stato il primo pilota ceco a conquistare una pole position nel Motomondiale (Moto2 2006, GP d'Italia). Classe 1985 di Praga, ritirato da tempo dalle competizioni, è stato anche il primo ceco dell'era moderna a vincere un Gran Premio, anzi due: era il 2007, ha trionfato prima del GP di Cina 125cc scrivendo già una grande storia, ma ha poi fatto il bis a fine stagione in Australia con un secondo successo nella classe piccola del Motomondiale. È stata la sua stagione migliore di sempre, 4° nella generale con 182 punti. Proprio lui ha il merito di aver interrotto un digiuno lunghissimo dopo le imprese del pilota ancora considerato la grande leggenda per la Repubblica Ceca, allora Cecoslovacchia, visti i tempi in cui ha corso.

František Šťastný, il primo di tutti

Quattro Gran Premi vinti in 350cc e 500cc, un vice-campionato: mai nessuno come lui. Classe 1927 di Kochánky, Boemia (allora appunto in Cecoslovacchia, oggi in Repubblica Ceca) e scomparso nel 2000 a 72 anni, è stato il primo e per lunghissimo tempo l'unico pilota del suo paese capace di vincere nel Motomondiale. Dobbiamo infatti tornare agli anni '50-'60 dello scorso millennio, quindi quando il Campionato Mondiale Velocità era nato ufficialmente da poco (1949): è il 1961 in 350cc quando con Jawa, costruttore di Praga, arrivano le prime vittorie di un pilota ceco, nel GP di Germania e Svezia. Si ripeterà poi nella stessa categoria nel GP di Ulster del 1965, infine ecco il successo 500cc nel GP Germania del 1966.