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Forward scrive la storia a Silverstone, c'è un nuovo costruttore da podio in Moto2

In Pista
di Diana Tamantini
lunedì, 10 agosto 2026 alle 11:02
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Silverstone da sogno: Forward entra nella storia Moto2 con il primo podio grazie ad Alex Escrig. Un trampolino di lancio verso nuove sfide e ambizioni.
Da ieri c'è un altro costruttore da podio in Moto2. Forward è ora nella storia: la realtà entrata nel Mondiale solamente nel 2023 (terzo costruttore della categoria dopo KALEX e Boscoscuro) a Silverstone ha conquistato il primo podio della sua giovanissima storia grazie ad Alex Escrig, arrivato nella squadra italo-svizzera KLINT Racing di Giovanni e Martina Cuzari proprio con l'avvio del nuovo progetto. Il Gran Premio appena concluso nel Regno Unito, che ha segnato la partenza della seconda parte di stagione 2026, è diventato una pietra miliare della storia di Forward.
-> Un'occhiata al progetto dietro le quinte

Forward primo podio Moto2: non un punto d'arrivo, ma un nuovo inizio

"Un risultato dal valore enorme per una realtà che negli ultimi anni ha scelto di affrontare una delle sfide più ambiziose del paddock: progettare, sviluppare e portare in gara una propria moto, confrontandosi direttamente con alcuni dei più importanti costruttori a livello mondiale". Nella nota della squadra dopo il GP è ben chiara la soddisfazione per questo primo risultato, vista anche nelle immagini in diretta prima dal box e poi dagli uomini accorsi al parco chiuso per festeggiare col proprio pilota. Non capita tutti i giorni di scrivere la storia e, in una categoria una volta ricca di costruttori ma che ora ha KALEX come maggioranza e Boscoscuro che cerca di dare filo da torcere, è una buona notizia avere un altro telaista in arrivo nelle zone alte.
Gli errori di alcuni avversari (come la caduta di Arbolino o l'incredibile esultanza anticipata di Gonzalez) non devono certo togliere merito: Alex Escrig ha impostato il suo passo, è risalito, nelle ultime tornate ha annullato il distacco dai primi e proprio all'ultimo giro s'è preso il primo podio Moto2. "È il riconoscimento del lavoro portato avanti negli anni da tecnici, ingegneri, meccanici, piloti e da tutte le persone che hanno continuato a credere nella possibilità di competere ai massimi livelli con una moto interamente sviluppata dal costruttore", come sottolineato dalla squadra nella nota ufficiale. Ora ci saranno due giorni di test privati per continuare a lavorare prima di Aragon, in programma a fine mese, con un solo obiettivo: "Che il podio di Silverstone non rappresenti un punto di arrivo, ma l'inizio di nuove soddisfazioni e di una nuova fase nella storia del progetto Forward".

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