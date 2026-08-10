Forward scrive la storia a Silverstone, c'è un nuovo costruttore da podio in Moto2

Silverstone da sogno: Forward entra nella storia Moto2 con il primo podio grazie ad Alex Escrig. Un trampolino di lancio verso nuove sfide e ambizioni.

Da ieri c'è un altro costruttore da podio in Moto2. Forward è ora nella storia: la realtà entrata nel Mondiale solamente nel 2023 (terzo costruttore della categoria dopo KALEX e Boscoscuro) a Silverstone ha conquistato il primo podio della sua giovanissima storia grazie ad Alex Escrig, arrivato nella squadra italo-svizzera KLINT Racing di Giovanni e Martina Cuzari proprio con l'avvio del nuovo progetto. Il Gran Premio appena concluso nel Regno Unito, che ha segnato la partenza della seconda parte di stagione 2026, è diventato una pietra miliare della storia di Forward.

Forward primo podio Moto2: non un punto d'arrivo, ma un nuovo inizio

"Un risultato dal valore enorme per una realtà che negli ultimi anni ha scelto di affrontare una delle sfide più ambiziose del paddock: progettare, sviluppare e portare in gara una propria moto, confrontandosi direttamente con alcuni dei più importanti costruttori a livello mondiale". Nella nota della squadra dopo il GP è ben chiara la soddisfazione per questo primo risultato, vista anche nelle immagini in diretta prima dal box e poi dagli uomini accorsi al parco chiuso per festeggiare col proprio pilota. Non capita tutti i giorni di scrivere la storia e, in una categoria una volta ricca di costruttori ma che ora ha KALEX come maggioranza e Boscoscuro che cerca di dare filo da torcere, è una buona notizia avere un altro telaista in arrivo nelle zone alte.