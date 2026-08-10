Notizie su Bitcoin: come i possessori italiani di BTC possono facilmente generare un reddito passivo tramite la blockchain

Nel contesto di una crescente volatilità economica globale e di rendimenti in calo sugli investimenti tradizionali, Bitcoin (BTC), in quanto asset digitale di uso comune, sta diventando sempre più una componente chiave dell'asset allocation a lungo termine per gli investitori italiani.

Tuttavia, a causa della persistente volatilità del mercato, la strategia "compra e tieni" non è più l'unica possibile. Un numero crescente di possessori di Bitcoin si sta concentrando su un nuovo approccio: come generare un flusso di cassa continuo mantenendo l'asset.

Questo cambio di mentalità ha prodotto risultati significativi. Anche durante la recente flessione del mercato, gli investitori che partecipano alla rete blockchain tramite Bull DeFi hanno segnalato che i loro asset non hanno subito stagnazione o perdite. Al contrario, i loro saldi in Bitcoin hanno continuato a crescere quotidianamente. Questo non è il risultato di trading speculativo o di accurate previsioni di mercato, bensì di un metodo di crescita praticamente immune alle fluttuazioni del mercato.

Il motivo è semplice: i prezzi possono fluttuare selvaggiamente, ma la rete Bitcoin non smette mai di funzionare. Nuovi blocchi vengono confermati e le ricompense vengono distribuite quotidianamente. La vera differenza non sta in chi è in grado di prevedere la prossima mossa del mercato, ma in chi può partecipare attivamente alla produzione di Bitcoin, anziché limitarsi ad attendere passivamente che i prezzi aumentino.

È proprio qui che risiede il valore di Bull DeFi

Bull DeFi è una piattaforma di servizi di potenza di calcolo distribuita con sede nel Regno Unito, conforme ai requisiti normativi MiCA e MiFID II dell'UE. Attraverso contratti di potenza di calcolo standardizzati, rende accessibili agli investitori individuali strategie di potenza di calcolo, precedentemente disponibili solo a grandi aziende specializzate. Gli utenti non hanno bisogno di acquistare apparecchiature, possedere competenze tecniche o sostenere costi di manutenzione. Semplicemente scegliendo il contratto appropriato, i fondi vengono convertiti direttamente in capacità produttiva sulla rete Bitcoin.

Pertanto, mentre la maggior parte degli investitori è guidata dalla paura durante le fasi di consolidamento o recessione del mercato, altri vedono uno scenario diverso: i loro asset crescono in modo costante e affidabile.

Come iniziare: tre semplici passaggi

1. Registra un account

Visita Bull DeFi e registrati utilizzando il tuo indirizzo email per ricevere un bonus di 20 $.

2. Scegli un contratto di hashrate

Gli utenti possono utilizzare il bonus di registrazione o scegliere liberamente un contratto di hashrate in base alla propria situazione finanziaria.

3. Distribuzione dei profitti

Una volta che il contratto sarà attivo, il sistema funzionerà automaticamente. Gli utenti potranno visualizzare chiaramente i propri profitti giornalieri in qualsiasi momento nel pannello di controllo personale e scegliere liberamente se prelevarli o reinvestirli.

Esempi di contratti popolari:

Contratto per principianti: Durata: 1 giorno, Importo dell'investimento: $20, Profitto giornaliero: $1

Contratto base: Durata: 5 giorni, Importo dell'investimento: $600, Profitto giornaliero: $7,56

Contratto intermedio: Durata: 10 giorni, Importo dell'investimento: $1700, Profitto giornaliero: $23,29

Attualmente, Bull DeFi supporta le principali criptovalute come BTC, XRP, USDT, DOGE, LTC, ETH e SOL, offrendo agli utenti di tutto il mondo un modo flessibile ed efficiente per partecipare.

In termini di conformità, sicurezza e tecnologia, Bull DeFi ha implementato diversi meccanismi:

Audit e trasparenza: Audit e certificazioni annuali da parte di PwC garantiscono la trasparenza delle finanze e delle operazioni.

Assicurazione degli asset: Gli asset digitali sono assicurati da Lloyd's di Londra, che offre una copertura assicurativa leader a livello mondiale.

Sicurezza della piattaforma: Grazie all'utilizzo di firewall di livello enterprise di Cloudflare e sistemi di sicurezza cloud di McAfee, la stabilità raggiunge il 99,99%.

Custodia degli asset: la separazione tra portafogli offline (cold wallet) e online (hot wallet) e la crittografia multilivello offrono una protezione efficace contro potenziali attacchi.

Controllo del rischio in tempo reale: Un sistema di monitoraggio del rischio in tempo reale basato sull'intelligenza artificiale identifica e intercetta le transazioni sospette 24 ore su 24.

Valutazioni di esperti e recensioni di utenti reali

Come ha affermato l'analista finanziario Robert Sterling:

"Bull DeFi rappresenta una nuova fase nello sviluppo della finanza crittografica, trasformando gli asset digitali da asset statici in asset dinamici capaci di generare rendimenti."

Il trader esperto Christopher Bennett ha commentato:

"Ho investito i miei Bitcoin inattivi in ​​Bull DeFi e in una sola settimana i rendimenti hanno superato quelli del trading a breve termine. Sono molto soddisfatto del mio guadagno giornaliero."

Conclusione

Bitcoin sta entrando in una nuova fase, trasformandosi dal suo iniziale status di asset speculativo in un asset fondamentale all'interno del sistema finanziario digitale. La tendenza futura potrebbe non essere più semplicemente "detenere e aspettare che i prezzi salgano", ma piuttosto migliorare continuamente l'efficienza dell'asset durante il periodo di detenzione, consentendo a Bitcoin di generare flussi di cassa giornalieri stabili e costanti.

Nell'odierna economia digitale in rapida evoluzione, i detentori di Bitcoin hanno più opzioni che mai. Il modello di reddito passivo di Bull DeFi sta diventando una nuova scelta per un numero crescente di investitori.

Visita il sito web ufficiale per iniziare il tuo percorso verso il reddito passivo.