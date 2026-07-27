La gamification è passata da semplice livello di marketing a componente centrale delle piattaforme iGaming moderne. Nei mercati in cui i giocatori si aspettano esperienze strutturate e orientate all'intrattenimento, e in cui gli operatori competono sulla qualità dei percorsi di gioco piuttosto che sul volume promozionale, l'architettura alla base di un motore di gamification ha conseguenze dirette sulle performance del brand nel lungo periodo. MEGA (Motivational Engineering Gaming Application) di soft2bets.it è stato sviluppato specificamente attorno a questo tipo di requisito strutturale.

Il passaggio da modelli basati sugli incentivi a modelli basati sul coinvolgimento è uno dei pattern più evidenti nei mercati europei maturi. Gli operatori, come quelli attivi in altri contesti con standard elevati, cercano sempre più tecnologie di gamification in grado di offrire risultati misurabili e ripetibili, anziché picchi di breve durata. MEGA è stato costruito per operare in questo tipo di contesto.

Cosa distingue MEGA a livello strutturale

MEGA è stato lanciato nel 2023 come motore di gamification autonomo, basato su API. A differenza dei tradizionali livelli di coinvolgimento aggiuntivi, funziona come soluzione completa, capace di integrarsi sia con la piattaforma proprietaria di Soft2Bet sia con l'infrastruttura di operatori esterni. Questo lo rende particolarmente rilevante per gli operatori, dove l'integrazione della piattaforma deve funzionare insieme ai sistemi esistenti senza interrompere le attività quotidiane.

Le caratteristiche strutturali che definiscono MEGA includono:

Un'architettura autonoma, basata su API;

Motori di gamification modulari, attivabili o regolabili per singolo brand;

Meccaniche configurabili anziché logiche di coinvolgimento codificate in modo rigido;

Integrazione in tempo reale con i flussi di dati della piattaforma;

Gestione centralizzata di progressione, missioni e logiche di ricompensa.

Queste caratteristiche si combinano per produrre un motore di gamification che si adatta alla piattaforma dell'operatore, anziché limitarsi a sovrapporsi ad essa. Per gli operatori, questa distinzione è importante perché consente alla strategia di coinvolgimento di evolversi insieme alla piattaforma più ampia, senza cicli di reintegrazione.

Dentro MEGA: le meccaniche di coinvolgimento per tipologia

Il motore supporta una gamma di meccaniche di coinvolgimento configurabili in base alle aspettative del pubblico locale e alla strategia di brand. Anziché offrire un unico modello standard, MEGA mette a disposizione più tipologie di coinvolgimento che gli operatori possono combinare in un percorso di gioco coerente.

La configurabilità di queste meccaniche è uno dei motivi per cui MEGA ottiene risultati costanti nei mercati con standard elevati. Gli operatori possono calibrare la velocità di progressione, la densità delle ricompense e la complessità delle missioni in base alle aspettative dei giocatori locali, senza alterare l'integrità strutturale del motore.

Risultati di coinvolgimento misurabili

Il design strutturale di MEGA ha prodotto risultati misurabili e costanti in tutte le implementazioni di Soft2Bet. I numeri descrivono un coinvolgimento duraturo piuttosto che picchi promozionali di breve durata: un pattern in linea con la strategia di brand a lungo termine nei mercati europei maturi.

Nelle varie implementazioni, MEGA ha contribuito a:

Un aumento di quattro volte del tempo trascorso davanti allo schermo dai giocatori;

Un incremento del 65% del Net Gaming Revenue (NGR);

Un incremento del 50% degli importi depositati;

Un incremento del 45% dell'Average Revenue Per User (ARPU).

Questi indicatori tendono a crescere in modo composto nel tempo, uno dei vantaggi strutturali di un modello di coinvolgimento basato su progressione e continuità. Per gli operatori che vogliono costruire relazioni durature con i giocatori, questo pattern indica un sistema progettato per performance sostenute nel tempo.

Come si inserisce MEGA nella piattaforma più ampia

Soft2Bet opera come fornitore B2B, offrendo soluzioni chiavi in mano, prodotti e servizi per operatori di gioco online e scommesse sportive. L'azienda detiene 23 licenze in 12 giurisdizioni, con operazioni attive in Svezia, Danimarca, Romania, Grecia, Messico e Ontario (Canada). MEGA fa parte di un ecosistema di prodotti più ampio, che comprende la piattaforma iGaming stessa, CMS, PAM, CRM e strumenti per il servizio clienti e la gestione del rischio.

Poiché Soft2Bet sviluppa internamente il proprio stack tecnologico, MEGA si integra naturalmente nell'ambiente della piattaforma più ampia. Le meccaniche di coinvolgimento si allineano con la gestione dei contenuti e con gli strumenti di segmentazione senza richiedere ulteriore lavoro di integrazione. Per gli operatori che utilizzano MEGA come prodotto autonomo affiancato ad altre piattaforme, il design basato su API consente una distribuzione flessibile senza necessità di modificare la piattaforma di base.

Riconoscimenti ai premi di settore 2026

La crescita di MEGA si è riflessa nei riconoscimenti di settore ottenuti da Soft2Bet nel 2026, con sette premi importanti assegnati in cinque cerimonie, a testimonianza sia della qualità della piattaforma sia delle performance di coinvolgimento.

Platform Provider of the Year 2026 – Global Gaming Awards EMEA a ICE Barcelona

Innovator of the Year – International Gaming Awards 2026 a ICE Barcelona

European Casino Platform Supplier – EGR Europe Awards 2026

European Acquisition and Retention Partner – EGR Europe Awards 2026

Innovation in Casino Software – EGR B2B Awards 2026

Innovation in Mobile – EGR B2B Awards 2026

Industry Innovation of the Year in North America – SBC Awards Americas 2026

La giuria di EGR Europe ha sottolineato il ruolo del motore MEGA nel trasformare le sessioni di gioco in esperienze strutturate e nel supportare risultati misurabili in termini di acquisizione e fidelizzazione. Per gli operatori che valutano una tecnologia di gamification, questo riconoscimento è particolarmente rilevante: il premio European Acquisition and Retention Partner riflette in modo specifico la capacità di MEGA di generare risultati lungo tutto il ciclo di vita del giocatore nei mercati europei con standard elevati.

I premi EGR B2B ampliano il quadro oltre la gamification, riconoscendo il software per il casinò e l'offerta mobile nativa di Soft2Bet, mentre il premio SBC Awards Americas segna il primo riconoscimento di settore significativo legato in modo specifico all'espansione nordamericana dell'azienda.

La localizzazione all'interno del framework di coinvolgimento di MEGA

La localizzazione è un requisito strutturale nei mercati in cui opera, e MEGA si inserisce nel più ampio framework di localizzazione di Soft2Bet. La piattaforma supporta oltre 20 lingue, con una configurazione centralizzata che garantisce coerenza tra contenuti del casinò, offerta scommesse sportive, area account e sistemi di ricompensa. Per gli operatori che offrono esperienze basate su MEGA ai giocatori, missioni, sistemi di progressione e logiche di ricompensa possono essere presentati con una lingua e un tono che risultano naturali per il pubblico locale. La localizzazione non si ferma alla lobby del casinò: si estende in modo naturale anche al livello di coinvolgimento, garantendo che le meccaniche di gamification risuonino con i giocatori in ogni fase del percorso.

Brand costruiti sullo stesso motore

Oltre all'offerta B2B, Soft2Bet ha sviluppato un portafoglio di brand proprietari, tra cui Betinia e CampoBet. Gestire brand all'interno del proprio ecosistema offre un ciclo di feedback continuo per lo sviluppo del prodotto: ciò che funziona in condizioni reali si riflette nell'evoluzione costante di MEGA. Per gli operatori, questo è importante perché Soft2Bet porta con sé un'esperienza diretta nell'implementazione di MEGA su larga scala sui propri brand.

La direzione strategica dietro MEGA

La filosofia di prodotto alla base di MEGA riflette le scelte strategiche compiute sotto la guida di Uri Poliavich, fondatore di Soft2Bet dal 2016. Uri Poliavich si è avvicinato al settore iGaming con un'attenzione particolare alla profondità tecnologica e allo sviluppo strutturato del prodotto. La decisione di costruire MEGA internamente, nell'ambito della stessa strategia di prodotto che ha plasmato la piattaforma più ampia, riflette questa visione di lungo periodo.

Questo approccio guidato dal fondatore ha dato vita a un motore di gamification trattato come componente strutturale della piattaforma, anziché come semplice livello di marketing separato. Per gli operatori, questa distinzione è importante perché allinea la strategia di coinvolgimento allo sviluppo della piattaforma fin dalle fondamenta.

Conclusione

Per gli operatori, il valore di un motore di gamification risiede meno nelle singole meccaniche che supporta e più nel modo in cui queste si integrano con la piattaforma più ampia e si traducono in risultati misurabili. MEGA, sviluppato da Soft2Bet nell'ambito di una strategia di prodotto interna e riconosciuto sia a ICE Barcelona sia agli EGR Europe Awards 2026, è stato costruito esattamente attorno a questo tipo di allineamento strutturale. Sostenuto dalle 23 licenze di Soft2Bet in 12 giurisdizioni e da un approccio guidato dal fondatore sotto la guida di Uri Poliavich, MEGA continua a svilupparsi come motore di gamification per i mercati europei con standard elevati.