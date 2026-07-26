Dalla Porta, Ercolani e Fino: domenica da brividi nel CIV tra Supersport, Sportbike e Moto4

I risultati della conclusiva giornata di gare del CIV a Misano: festeggiano Dalla Porta, Ercolani, Fino e Perez Selfa.

nella foto d'apertura) in Supersport, la super volata tra Emiliano Ercolani e Filippo Bianchi in Sportbike, proseguendo con l'affermazione di Lorenzo Fino nella Moto4 Italy Cup e il dominio di Vicente Perez Selfa in Moto3. Così è andato in archivio il ricco weekend del Campionato Italiano Velocità vissuto al Misano World Circuit Marco Simoncelli, offrendo nella giornata di domenica 26 luglio gare emozionanti e tiratissime, a conferma dell'elevato tasso tecnico e di spettacolarità del CIV, contestualmente Il ritorno sul gradino più alto di Lorenzo Dalla Porta () in Supersport, la super volata tra Emiliano Ercolani e Filippo Bianchi in Sportbike, proseguendo con l'affermazione di Lorenzo Fino nella Moto4 Italy Cup e il dominio di Vicente Perez Selfa in Moto3. Così è andato in archivio il ricco weekend del Campionato Italiano Velocità vissuto al Misano World Circuit Marco Simoncelli, offrendo nella giornata di domenica 26 luglio gare emozionanti e tiratissime, a conferma dell'elevato tasso tecnico e di spettacolarità del CIV, contestualmente alla vittoria della wild card d'eccezione Lukas Tulovic nella top class Superbike

CIV SUPERSPORT: IL RITORNO DI DALLA PORTA

"Manto", rallentato da problematiche non meglio precisate alla propria Ducati V2 sin da Gara 1, scivolando a -13 dal nuovo capo-classifica di campionato Dalla Porta. Non vinceva dal 26 maggio 2024, giornata in cui a Vallelunga portò la Yamaha R6 di AltoGo Racing Team sul gradino più alto del podio. Rigenerato dal passaggio al team Promodriver dopo un lungo periodo avaro di soddisfazioni , Lorenzo Dalla Porta ha ritrovato la gioia della vittoria in un'avvincente Gara 2 del CIV Supersport a Misano. Alla seconda affermazione in carriera, la prima stagionale dopo un filotto di cinque secondi posti ed un terzo in otto manche, l'iridato Moto3 2019 ha fronteggiato gli assalti della wild card Filippo Farioli (D&A Racing) e di Niccolò Antonelli (AltoGo Racing), imponendosi con forza al culmine di un emozionante ultimo giro. Rimasto a ruota della Yamaha R9 di Farioli, l'originario di Prato ha sferrato l'attacco per leadership in pieno ingresso del Carro. Una manovra che gli ha garantito di regolare Farioli per 0"070, con Antonelli terzo a completare una Top-3 racchiusa in soli 218 millesimi. Seguendo il copione della Racing Night, questo trio ha preso il largo senza lasciare nemmeno le briciole agli avversari. Se Edoardo Colombi ha concluso ottavo con l'altra R9 di Promodriver ereditata da Stefano Valtulini , i Ducatisti hanno fatto un po' il passo del gambero. Su tutti Andrea Mantovani (Scuderia D'Ettore), dominatore a Imola, oggi quarto a precedere Matteo Patacca (Bike&Motor Racing Yamaha) e Kevin Zannoni (Broncos Racing Ducati). Un weekend più problematico del previsto per, rallentato da problematiche non meglio precisate alla propria Ducati V2 sin da Gara 1, scivolando a -13 dal nuovo capo-classifica di campionato Dalla Porta.

CIV SPORTBIKE: ERCOLANI AL FOTOFINISH

Si è dovuto ricorrere al fotofinish per eleggere il quarto differente vincitore in otto manche finora disputate nel CIV Sportbike. Emiliano Ercolani ha regolato Filippo Bianchi, battuto per soli 55 millesimi, in una Gara 2 vietata ai deboli di cuore. Alla sfuriata iniziale di Ercolani, Bianchi gli ha risposto prontamente al giro di boa della contesa, prima di subire la contro-replica del rivale. In un infuocato ultimo giro, il toscano si è inventato un sorpasso-capolavoro all'esterno del Curvone. A quel punto, per il #7 la quarta vittoria consecutiva sembrava quasi una mera formalità, ma la volata finale ha consegnato il primo hurrà sotto le insegne Gradara Corse Aprilia ad Ercolani, uscito con una grande slancio in uscita dalla Misano. Seppur secondo, il capo-classifica di campionato ha trovato il modo di conservare il proprio vantaggio di 74 punti sul più diretto inseguitore. Non più nella figura di Samuel Di Sora (6°), bensì di un Emiliano Ercolani in stato di grazia. Cocente delusione per Mattia Martella, terzo sul traguardo con la seconda Aprilia RS 660 del Team MMP Velocità ereditata dall'infortunato Alfonso Coppola , squalificato in sede di verifiche tecniche. Avanza pertanto di una posizione Loris Pedrotti, con una festa grande per il team Gradara Corse che porta persino due moto sul podio. In un podio monopolizzato dalle Aprilia, non ha trovato spazio la Kawasaki con Giacomo Zannoni quarto davanti a Marcos Ruda, miglior portabandiera Triumph.

CIV MOTO4: FINO LA SPUNTA SU SALVETTI

Nove gare finora disputate, sei differenti vincitori. Questa l'alternanza di protagonisti della Moto4 Italy Cup, classe riservata alle giovani promesse del motociclismo tricolore, con la seconda manche di Misano che ha prodotto una tripletta del team Bucci Moto Factory e la vittoria di Lorenzo Fino. Quarto ieri in Gara 1, l'originario di Camposampiero ha tenuto a bada tre dei suoi compagni di squadra, poi diventati due in seguito all'uscita di scena di Davide Dotta, presentatisi con propositi bellicosi lungo il cammino. Con Simone Vianello terzo a completare il tris Bucci Moto dopo aver perso progressivamente terreno, Lorenzo Fino ha ingaggiato un duello da antologia a suon di sorpassi e contro-sorpassi con Stefano Salvetti (galvanizzato dal successo di Gara 1), battuto soltanto all'ultimo giro con una perentoria staccata al Carro. Il pilota veneto ha così conquistato la sua prima affermazione in carriera in una giornata dai sentimenti contrastanti per la compagine di Claudio Bucci, segnata dalla rovinosa scivolata di Davide Dotta al Curvone al giro di boa della contesa quando si trovava al comando. Uno zero pesantissimo che consente a Luca Rizzi (6°) di riappropriarsi della leadership di campionato. Preceduto sul traguardo da Alessio Paglioni (4° con Team Bike 44) e il team-mate Bartolomeo Roberto (5°), il pilota We Race PosCorse può annoverare adesso 9 punti di vantaggio sull'elvetico. Amaro epilogo di weekend anche per Julia Jantarska, unica motociclista al via della entry class del CIV. La polacca di SM Corse - Gea Motorsport non ha potuto replicare le superlative performance di Gara 1 (conclusa al quinto posto) complice una caduta al primo giro.

CIV MOTO3: BIS DI PEREZ SELFA

Dopo la doppietta di Imola, Vicente Perez Selfa si è confermato il pilota di riferimento del CIV Moto3, mettendo a segno l'ennesimo 1-2. Al trionfo di Gara 1, lo spagnolo ha fatto seguire una perentoria vittoria in Gara 2 a Misano. Oltretutto, con le medesime modalità. In fuga sin dalle prime curve, il portacolori GP Project 2WheelsPoliTO è transitato sotto la bandiera a scacchi con un colossale vantaggio di 12" sui suoi più diretti inseguitori, centrando il settimo successo stagionale nonché il ventiquattresimo in carriera nella categoria. Sempre più leader di campionato, il Campione italiano Moto3 nel 2023 continua a viaggiare spedito verso la conquista del personale secondo titolo tricolore, annoverando 31 punti di vantaggio su Valentino Sponga (We Race PosCorse), secondo sul traguardo. Il podio di questa Gara 2 replica quanto vissuto nella manche precedente, con Luca Da Dalt (MR Racing Team) terzo avendo ragione del compagno di squadra Matteo Masili (4°) e Carmelo Belluzzo, quinto da sostituto in SGM Tecnic dello spagnolo Victor Cubeles, impegnato con successo in questi giorni nel MotoJunior a Magny-Cours.

PROSSIMA TAPPA A CREMONA

Il Campionato Italiano Velocità tornerà in azione nel weekend del 18-20 settembre prossimi al Cremona Circuit, tracciato all'esordio nel calendario in qualità di quinto nonché penultimo appuntamento della stagione 2026.

"Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri