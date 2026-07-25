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CIV Misano Gara 1: Bianchi, Salvetti e Perez Selfa preparano il terreno per la Racing Night

In Pista
di Andrea Periccioli
sabato, 25 luglio 2026 alle 19:16
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Tutti i risultati della prima giornata di gare del CIV a Misano pre-Racing Night: festeggiano Bianchi, Salvetti e Perez Selfa.
Aspettando la (doppia) "Night Race" di Supersport e Superbike, in rigoroso ordine temporale, al Misano World Circuit Marco Simoncelli hanno suscitato interesse le prime manche delle restanti tre categorie del CIV (Campionato Italiano Velocità). Se il solito Filippo Bianchi si è imposto nella Sportbike, la Moto4 Italy Cup ha riservato il primo trionfo di Davide Salvetti. Nessuna sorpresa invece nella Moto3 con il dominio di Vicente Perez Selfa.

CIV SPORTBIKE: LA FUGA DI BIANCHI

Sembra davvero inarrestabile quest'anno, Filippo Bianchi. Sul tracciato della sua prima vittoria in carriera nella serie tricolore, il toscano ha messo a segno la quinta affermazione in sette manche sin qui disputate del CIV Sportbike, consolidando la personale leadership di campionato. Scattato dalla pole position, il portacolori del Team MMP Velocità ha dovuto tuttavia sudare le proverbiali sette camicie per contrastare un Edoardo Ercolani (Gradara Corse Aprilia) in stato di grazia, rimasto a lungo in scia alla Aprilia RS 660 #7. Con un ritmo forsennato comprensivo del giro più veloce in 1'42"671, Bianchi ha preso il largo a tre giri dalla bandiera a scacchi, lasciando il rivale a 2". Questo ennesimo successo gli consente di portare a +74 il vantaggio in campionato sul suo più diretto inseguitore Samuel Di Sora (6° in rimonta con BBR Corse Aprilia) con 150 punti ancora in palio. Con Ercolani secondo, la battaglia per il terzo posto ha premiato Federico Iacoi, al primo podio nel CIV Sportbike. Il portacolori Black Flag Motorsport Kawasaki è riuscito a spuntarla su Giacomo Zannoni (KRS Prodina Kawasaki) e Mattia Martella, crollato sul finale all'esordio con la Aprilia RS 660 del Team MMP Velocità ereditata dal lungodegente Alfonso Coppola. Ha concluso settimo Unai Calatayud (KRS Prodina Kawasaki), seguito nell'ordine da Paolo Grassia (passato da Chiodo Moto Racing al Team Xgear) e la coppia Roc'N'Dea Yamaha composta da Emanuele Cazzaniga e Alessandro Davide Aguilar.

CIV MOTO4: PRIMO SIGILLO DI SALVETTI

Un quartetto di giovani promesse a contendersi la vittoria per una doppietta del team Bucci Moto Factory. Questo il leitmotiv di Gara 1 della Moto4 Italy Cup, la classe propedeutica per eccellenza del motociclismo tricolore, con Stefano Salvetti a fare la differenza. L'ex MotoEstate ha conquistato la personale prima affermazione in carriera, avendo ragione in un acceso derby di Davide Dotta per soli 0"086. Dopo aver siglato la pole position, anche lo svizzero voleva a tutti i costi il primo hurrà nella serie, ma ha incontrato nel proprio compagno di squadra un avversario ostico e tosto, dovendosi accontentare del secondo posto. Sul più bello è sfumata una potenziale tripletta per Bucci Moto, con Lorenzo Fino beffato per il terzo posto da un sorprendente Aznarez Bryan Gutierrez, mai così in alto con Lucky Racing alla sua prima stagione a tempo pieno nel CIV. A 12" dal gruppo di testa, menzione speciale per Julia Jantarska, splendida quinta. Unica ragazza al via sotto le insegne SM Corse - Gea Motorsport, la polacca ha battuto in volata la coppia We Race PosCorse composta da Bartolomeo Roberto e Luca Rizzi, non andato oltre il settimo posto. Un buona notizia per Davide Dotta, nuovo capo-classifica di campionato con 1 punticino di margine. Senza Edoardo Savino (non presente a Misano complice la concomitanza con il MotoJunior a Magny-Cours), Bucci Moto porta in Top-10 anche Simone Vianello, ottavo a precedere Tommaso Simone (SM Corse - Gea Motorsport) e Carlo Mastrosimone (L30 Racing).

CIV MOTO3: IL SOLITO PEREZ SELFA

Pole position, vittoria e primo tentativo di fuga in campionato. Un sabato perfetto quello vissuto da Vicente Perez Selfa, portando di nuovo la 2WheelsPoliTo di GP Project sul gradino più alto del podio nel CIV Moto3. Forte di un passo-gara nettamente superiore alla concorrenza mostrato sin dalle prove, lo spagnolo ha viaggiato indisturbato verso la sesta vittoria stagionale nonché la 23esima in carriera, allungando a +25 punti in campionato nei confronti di Valentino Sponga. Il portacolori We Race PosCorse, transitato sotto la bandiera a scacchi con un distacco di addirittura 17", ha salvato il salvabile assicurandosi il secondo posto a scapito di Luca Da Dalt (MR Racing Team) con Enrico Dal Bosco (SM Corse - Gea Motorsport) al quarto posto. In una Gara 1 che ha registrato l'uscita di scena al quarto giro di Mirko Gennai per un problema tecnico occorso al nuovo prototipo di PoliMi Motorcycle Factory quando si trovava in piena bagarre per il podio, Matteo Masili (MR Racing Team) ha concluso quinto a precedere Tommaso Ubaldini (GP Project) e Carmelo Belluzzo, sostituto in SGM Tecnic di Victor Cubels impegnato in questi giorni nel MotoJunior a Magny-Cours.

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