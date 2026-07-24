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Valentino Rossi ed i piloti VR46 Riders Academy si allenano a Misano

In Pista
di Andrea Periccioli
venerdì, 24 luglio 2026 alle 13:15
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Giornata di allenamento a Misano per Valentino Rossi e la VR46 Riders Academy nel giovedì di prove del CIV pre-Racing Night.
L'attesissimo appuntamento della Racing Night del CIV (Campionato Italiano Velocità) di scena questo weekend al Misano World Circuit Marco Simoncelli si arricchisce di special guests di caratura internazionale. Nel bel mezzo della pausa estiva della MotoGP, si sono ritrovati ieri pomeriggio sul tracciato di Misano Adriatico per una sessione di allenamento tutti (o quasi) i piloti della VR46 Riders Academy, capitanati da Valentino Rossi.

PISTATA A MISANO PER LA VR46

Rispettando una tradizione ormai consolidata nel corso degli anni, lo squadrone della VR46 Riders Academy ha sfruttato l'occasione per effettuare qualche giro a margine dell'inaugurale giornata di attività della serie tricolore. Davanti agli occhi incuriositi di piloti, team ed addetti ai lavori del CIV presenti in loco, l'osservato speciale non poteva che essere Valentino Rossi. Impegnato nei giorni scorsi nel GT World Challenge Europe powered by AWS, il "Dottore" è tornato in azione a Misano. In questa circostanza non più sulle 4 ruote, bensì in sella alla sua distintiva Yamaha R1.

OSPITI D'ECCEZIONE

Valentino Rossi è stato affiancato dal fratello Luca Marini, Franco Morbidelli oltre a Celestino Vietti e Luca Lunetta, compagni di squadra nel Team SpeedRS di Luca Boscoscuro nel Mondiale Moto2. Spazio, tra i vari, anche a Lorenzo Baldassarri (portacolori Go Eleven nel Mondiale Superbike) e Mattia Pasini, quest'ultimo al lavoro con la sua Boscoscuro Moto2.

BAGNAIA PROVE POST OPERAZIONE

Non poteva mancare altresì Francesco Bagnaia, in pista per la prima volta dopo l'intervento di fasciotomia endoscopica all’avambraccio destro a cui si è sottoposto mercoledì 15 luglio a Modena per risolvere un problema di sindrome compartimentale. Il tre volte Campione del Mondo Moto2 e MotoGP ha potuto riprendere gli automatismi ai comandi di una Ducati Panigale V2, verificando un po' il proprio stato di forma in vista del Gran Premio di Gran Bretagna in programma a Silverstone nel weekend del 7-9 agosto prossimi.
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