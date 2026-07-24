“Alcune gare sono troppo speciali per perdersele”: Coldenhoff, ritorno lampo in MXGP

Glenn Coldenhoff torna in MXGP : disputerà un'emozionante wild card ad Arnhem nel weekend 22-23 agosto davanti al pubblico di casa.

Nostalgia canaglia? Glenn Coldenhoff è già di ritorno nel Mondiale MXGP. Non è certo un impegno a tempo pieno, l'olandese non è tornato sui suoi passi, ma si tratta di un'emozionante wild card che avrà luogo nel weekend 22-23 agosto ad Arnhem, nei Paesi Bassi. Un evento di casa che il pilota non vuole assolutamente mancare, come ha fatto anche Larissa Papenmeier in occasione del suo GP di Germania di fine maggio: la vera uscita di scena del talento tedesco dal WMX. Coldenhoff farà lo stesso? Intanto lo vedremo per una passerella mondiale proprio in casa.

"MXGP, siamo tornati!"

Comincia così il breve post social con cui Glenn Coldenhoff annuncia la sua partecipazione mondiale per l'evento nei Paesi Bassi. "Dopo aver lasciato la MXGP l'anno scorso, sono contento di annunciare che correrò nel GP di Arnhem nei giorni 22-23 agosto". Sottolinea in particolare che sarà "Un'ultima volta al via per un GP di casa davanti al pubblico di casa. Alcune gare sono semplicemente troppo speciali per perdersele!"

Ha lasciato il Mondiale MXGP dopo 15 anni, ma non le corse in sé né tantomeno le moto da cross. I programmi però sono cambiati per il 34enne di Oss dopo essere rimasto senza sella nel 2025, nonostante il 3° posto iridato. Sta correndo nel campionato brasiliano con Yamaha C5 Bank IMS (da evidenziare la tripla vittoria del round di fine giugno) e in parallelo ha lanciato la sua squadra, il Team GCR, per disputare qualche altra gara in Europa. Su tutto, i Dutch Masters (campionato vinto da Jeffrey Herlings), alcune gare nel Dutch National e qualche evento internazionale. L'intenzione dichiarata era di fare però almeno un round nel Mondiale MXGP, obiettivo centrato e ufficializzato con l'annuncio per l'appuntamento di Arnhem. Per la gioia del pubblico di casa pronto a celebrare ancora una volta uno dei suoi beniamini.