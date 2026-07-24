Motocross acrobatico e cuore grande: Party Motor Alpet, lo show adrenalinico e solidale

Una festa solidale con le acrobazie mozzafiato dei campioni del Freestyle Motocross : è il Party Motor Alpet, vi raccontiamo cos'è.

Spettacolo e adrenalina con il Freestyle Motocross, nel segno della solidarietà. Party Motor Alpet, evento di scena dal 2024 presso il Monte Alpet Bike Village ai Cardini di Roburent (Cuneo), è un appuntamento nato a sostegno dell'Unione Genitori Italiani contro il Tumore dei Bambini ODV, UGI, associazione che da oltre 40 anni supporta i bambini affetti da malattie oncologiche e le loro famiglie. Anche quest'anno l'evento non mancherà all'appello: sabato 25 luglio le "moto volanti" animeranno la serata. Sulla rampa anche quattro nomi di peso del panorama italiano: Vanni Oddera, Massimo Bianconcini, Francesco Buetto e Diego Manenti.

Motocross e solidarietà, il programma

Si comincia alle 18:00, ingresso libero con dj set, cocktail e area food. Il punto centrale della serata sarà, proprio a quell'ora, “Salta l’aperitivo - L’aperitivo che fa bene”, sotto la rampa: parte del ricavato sarà devoluto all’UGI, i protagonisti di questo appuntamento estivo. Seguirà poi alle 21:00 e alle 22:30 il grande spettacolo del Freestyle Motocross , come detto pronti all'azione quattro piloti molto noti e apprezzati. Vanni Oddera, considerato tra i massimi interpreti mondiali della disciplina, porterà anche la sua Mototerapia: ideata nel 2009, ufficialmente riconosciuta come terapia da un disegno di legge del governo italiano, è a supporto di bambini con disabilità, malattie oncologie o disturbi autistici attraverso le emozioni e l'adrenalina da contatto con le moto.

C'è poi Massimo Bianconcini, campione del mondo di Step Up (per chi non lo sapesse, prova estrema in cui i crossisti partono da una rampa ravvicinata per saltare sopra una barra orizzontale posta in altezza, volendo simile al salto con l'asta dell'atletica) e pioniere del freestyle europeo. Aggiungiamo poi Francesco Buetto, protagonista di spettacoli e manifestazioni internazionali, e infine ci sarà anche Diego Manenti, pilota tra i più apprezzati del circuito nazionale. Un quartetto da urlo pronto a regalare a tutti i presenti evoluzioni mozzafiato, acrobazie aeree e salti spettacolari, accompagnati dall’affascinante Fire Show di Jane Ivory, che aggiungerà effetti scenografici e giochi di fuoco alla serata.