La rivelazione di Casey Stoner: il calvario nascosto, l'intervento decisivo, la rinascita

Lo sapevate? Casey Stoner ha risolto solo di recente un problema alla schiena che accusava da oltre 20 anni! Il racconto del campione MotoGP.

Di recente l'abbiamo visto al World Ducati Week , osannato dalla folla presente. Fa sorridere pensare che Casey Stoner riesca ancora a sorprendersi dell'affetto del pubblico, quasi avesse totalmente dimenticato la sua grandezza nel periodo MotoGP! Ma la questione stavolta è un'altra. Appariva in perfetta forma, ma era reduce da un periodo non facile: tutto è da ricercarsi in un grosso problema alla schiena che si portava dietro da oltre 20 anni e che ha risolto solamente di recente. L'ha raccontato lo stesso ex pilota, che proprio oggi "festeggia" tre mesi da quando si è sottoposto ad un intervento per sistemare la sua schiena dolorante, ora finalmente a posto.

Il racconto di Casey Stoner

"Oggi sono passati tre mesi da quando mi sono sottoposto a un intervento di fusione spinale L5-S1 e sostituzione del disco L4-5. Tutto è iniziato con un incidente nel 2003, quando sono finito a testa in giù contro delle balle di fieno" ha scritto il bicampione MotoGP sul suo profilo social. "L'impatto ha compresso la mia colonna vertebrale e, sebbene per oltre 20 anni sia riuscito a gestirla al meglio, gli ultimi due anni – e soprattutto gli ultimi sei mesi – sono diventati insopportabili. Si è arrivati ​​al punto in cui l'intervento chirurgico era l'unica vera opzione". Detto, fatto: è seguito poi il periodo di riabilitazione e ora Stoner tira un sospiro di sollievo.

Casey Stoner ha mostrato via social la situazione della sua schiena

"La convalescenza ha avuto i suoi alti e bassi, ma nel complesso la mia schiena non è mai stata così bene da che io ricordi. La cosa che mi ha sorpreso di più è rendermi conto che anche quando pensavo che la mia schiena stesse "bene", convivevo comunque con un dolore costante" ha ammesso il campione australiano, sottolineando che "Solo ora ho capito cosa significa davvero non avere mal di schiena. Sono incredibilmente grato al mio chirurgo e a tutta l'équipe medica che si è presa cura di me durante tutto il percorso. Grazie per avermi restituito la mia qualità di vita".