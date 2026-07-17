Moto e calcio: Motoball lo sport più folle d’Europa, vi raccontiamo com'è

Sapevate che da oltre 100 anni esiste una disciplina sportiva che unisce moto e calcio? Vi raccontiamo di cosa si tratta.

Parliamo di moto, e di calcio. Non è fantascienza, ma un abbinamento che esiste da un secolo: è il Motoball, in sostanza un "calcetto in moto", sport praticamente sconosciuto in Italia ma molto diffuso in altri paesi del Vecchio Continente. Il suo massimo campionato è l'Europeo, che tra l'altro avrà luogo nei giorni 21-25 luglio in Lituania, altra nazione in cui questa disciplina è molto nota e che tornerà ad ospitarla per la prima volta da 30 anni. Vediamo di cosa si tratta.

Oltre 100 anni di moto-calcio

Le prime tracce del Motoball sono dei primi decenni del 1900: nel 1923 in Inghilterra abbiamo la prima partita documentata, ma negli anni '30 ci sarà maggiore diffusione in Francia e Germania con i campionati dedicati, tanto che questi due stati diventeranno i riferimenti per la disciplina. Tutto parte da un'idea di alcune associazioni di calcio e polo, per questo motivo è noto anche come moto polo: una prova che ha portato alla nascita di uno sport che poi è sopravvissuto nel tempo.

È sostanzialmente una disciplina motociclistica, squadre di ragazzi in moto con un pallone ai piedi, che disputano una partita della durata di 80 minuti suddivisi in quattro tempi da 20 minuti ciascuno. Ogni squadra è composta da quattro giocatori in moto più il portiere senza moto, con un pallone di 40 cm di diametro e 1 chilo di peso. Lo scopo è lo stesso del calcio tradizionale, mandare la palla nella rete avversaria, ma tirando solamente al di fuori dell'area semicircolare davanti a ciascuna porta. Il pallone poi non può essere toccato da mani e braccia dei giocatori, le altre parti del corpo sono consentite, come anche la moto.

Come detto, a breve torna il Campionato Europeo, massimo livello di questa disciplina motoristica (con la suddivisione senior e under 18): al via Russia, Germania, Francia, Bielorussia, Paesi Bassi, Ucraina, Azerbaijan, oltre alla Lituania paese ospitante di questo 2026. La più vincente di sempre è la Russia, vera regina della disciplina, davanti alla Germania 2^ ed alla Francia a completare il podio dell'albo d'oro.