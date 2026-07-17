Perché Alex Marquez e 'Diggia' passano da Ducati a KTM?

KTM è alle prese con un serio problema ai motori e ha chiesto alla MSMA di poter porre rimedio con la sostituzione di una componente difettosa. Un tira e molla che coinvolge tutti i diretti interessati della classe MotoGP, in quanto serve il nulla osta di tutti i costruttori per scongelare il suo V4. Intanto si guarda già al prossimo campionato, 1quando arriveranno i due talenti Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio nel box factory.

Due talenti per KTM

La Casa di Mattighofen ha avuto subito le idee chiare sulla prossima line-up piloti. Via Pedro Acosta, fortemente corteggiato da Ducati, e Brad Binder, alla sua ultima esperienza in MotoGP. Il pilota di origine sudafricana si unisce al gruppo di veterani che dal prossimo anno dovrà lasciare la Top Class, formato da Jack Miller, Franco Morbidelli , Alex Rins e Maverick Vinales. Curiosamente, sia Alex Marquez (Gresini) che Di Giannantonio (VR46) arriveranno da un team satellite della Ducati, portando con sé qualche consiglio tecnico prezioso.

La scelta di Alex

A distanza di sei anni dalla sua esperienza in HRC, Alex Marquez tornerà a correre per un team factory. "Sono davvero entusiasta perché questa è una grande opportunità e un passo davvero importante per la mia carriera in MotoGP”, ha dichiarato il minore dei fratelli di Cervera. Un traguardo raggiunto grazie al secondo posto conquistato nel 2025, affermandosi vicecampione del mondo alle spalle di suo fratello Marc.

Poiché le sue prospettive di approdare al team ufficiale Ducati erano praticamente azzerate, Alex ha iniziato a cercare possibili alternative fin da subito. Sin dall'inverno scorso ha intessuto colloqui con KTM e le trattative sono state velocissime. "Quando ho iniziato a parlare con KTM, erano assolutamente determinati a coinvolgermi nel loro progetto. Mi hanno mostrato tutto ciò di cui un pilota ha bisogno: la passione, la dedizione... Perché non essere la grande sorpresa del prossimo anno?".

La decisione sofferta di 'Diggia'

Al suo fianco troverà Fabio Di Giannantonio, attualmente ai vertici della classifica piloti MotoGP. Fortemente simboliche le sue lacrime al momento di annunciare ufficialmente l'addio al team VR46. Valentino Rossi gli ha permesso di proseguire la carriera in classe regina, quando Fabio ha dovuto cedere la sua sella a Marc Marquez nel 2024.

Deve tanto alla formazione di Tavullia, ma davanti alle lusinghe di una squadra factory c'è ben poco da fare. "È davvero difficile pensare di non condividere più il garage con loro. Ma ovviamente ho cercato di pensare anche a me stesso... Credo sia la decisione migliore per la mia carriera, per il mio futuro. L'anno prossimo compirò 28 anni e avrò cinque anni di esperienza in MotoGP. Quindi era il momento giusto per affrontare una nuova sfida e diventare il volto di un'azienda, di un team ufficiale".