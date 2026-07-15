Intervento lampo per Bagnaia a Modena, riabilitazione al via: la nota Ducati

Pecco Bagnaia sotto i ferri per sistemare il problema all'avambraccio destro, obiettivo ritorno a Silverstone: la nota ufficiale del team Ducati.

La pausa estiva è appena iniziata, ma Pecco Bagnaia non ha perso tempo. Archiviato il Gran Premio di Germania , di oggi la notizia che il pilota Ducati si è sottoposto ad un intervento all'avambraccio destro per trattare la famosa sindrome compartimentale. Tutto a posto per il piemontese bicampione MotoGP, che ora sfrutterà al massimo lo stop del calendario, oltre che per fare il papà del piccolo Oliviero, anche per seguire il programma di recupero previsto. Si punta al rientro per il GP a Silverstone ad inizio agosto, tutto dipenderà dalla riabilitazione.

La comunicazione Ducati su Bagnaia

Francesco Bagnaia è stato sottoposto con successo nel pomeriggio di oggi a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro. L'operazione, eseguita dall'équipe medica guidata dal Professor Luigi Tarallo presso la Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal Professor Fabio Catani, si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Approfittando della pausa estiva del calendario MotoGP, il pilota del Ducati Lenovo Team inizierà ora il programma di recupero e riabilitazione previsto. Compatibilmente con l'evoluzione post-operatoria, l'obiettivo è quello di rientrare in pista per il British Grand Prix, in programma dal 7 al 9 agosto a Silverstone.

Seconda parte di stagione in risalita?

È certo l'obiettivo di Pecco Bagnaia, non del tutto soddisfatto della prima metà di campionato. Il futuro è nella squadra factory di Aprilia, ma l'obiettivo è chiudere bene il lungo capitolo di successo con il team Ducati, in cui spiccano in particolare i suoi due titoli MotoGP. In questa prima parte di campionato ha ottenuto tre podi e una vittoria Sprint, più altri quattro podi di GP, ma ci sono anche quattro ritiri che non gli permettono al momento di andare oltre l'ottava posizione nella classifica generale piloti.