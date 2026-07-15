Aprilia e Ducati ora alla pari: le concessioni MotoGP ridisegnano le gerarchie

Il sistema delle concessioni MotoGP aveva un obiettivo chiaro: ridurre il divario tra le dominanti Ducati e il resto del gruppo. Due anni dopo tutto è cambiato.

Non parliamo certo di crisi, ma Ducati ora scende di un gradino e ridiventa un marchio che può usufruire delle concessioni tecniche. Un cambiamento arrivato dopo il GP di Germania, con Aprilia che invece sale, mentre per Honda è durata poco la promozione arrivata a fine 2025... Vantaggi e svantaggi che comunque hanno un tempo limitato, visto che i nuovi regolamenti tecnici del 2027 azzereranno completamente la situazione.

Aprilia e Ducati sullo stesso piano

Come riportano i colleghi di Paddock-GP , Ducati non ha più accumulato punti sufficienti per mantenere la categoria A delle concessioni, ma scende in B: potrà usufruire di tre wild card aggiuntive, di più giornate di test, di più pneumatici per lo sviluppo. Aprilia invece sale di un gradino, passando dalla classe C alla B: un cambio che rispecchia quanto abbiamo visto fino a questo momento, ovvero gli importanti progressi compiuti dal marchio veneto, diventato grande protagonista del Mondiale MotoGP. Il campionato 2026 conferma quindi una convergenza di prestazioni tra Ducati e Aprilia, ora "ad armi pari" nella stessa categoria.

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