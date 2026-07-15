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Magia al Sachsenring: Bertelle firma un podio d’oro e solleva l'umore dell'Italia in Moto3

In Pista
di Diana Tamantini
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 15:15
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Matteo Bertelle chiude la prima parte di stagione Moto3 2026 con il secondo podio. Un'iniezione di fiducia in un'annata difficile per i nostri piloti...
Una super zampata di Matteo Bertelle appena prima della pausa estiva. È un'altra annata deludente per il movimento tricolore nelle classi minori del Motomondiale, ma in Moto3 ci pensa il padovano di LevelUp MTA, al secondo podio stagionale, a risollevare un po' la situazione. La rimonta dai margini della top 10, la battaglia serrata e l'arrivo al fotofinish valgono un gran terzo posto al Sachsenring. Appena sette millesimi su Marco Morelli e 86 millesimi su Rico Salmela! In una categoria in cui non si fa altro che sentire la Marcia Reale spagnola (con le eccezioni di Guido Pini in Texas e Hakim Danish a Brno), vedere la bandiera tricolore sul podio è una piccola soddisfazione.
Matteo Bertelle, Marco Morelli e Rico Salmela: il fotofinish del GP Sachsenring
Matteo Bertelle, Marco Morelli e Rico Salmela: il fotofinish del GP Sachsenring

Matteo Bertelle, e due: l'unico italiano in evidenza in Moto3

"È stata una gara molto, molto difficile" ha raccontato Bertelle a Sky Sport alla fine del GP Germania. "Bisognava gestire al massimo la gomma, è una pista in cui si gira sempre a sinistra! A una certa ho pensato che non ce l'avrei nemmeno fatta ad andarli a prendere... Sono contento, la squadra ha fatto un grandissimo lavoro. Cerchiamo di continuare così, anche se non sarà facile". Non manca anche un mea culpa dopo il 'rimprovero' di Mattia Pasini per non avere abbastanza fiducia in se stesso. "È vero. Ma è molto sottile quel limite tra un bravo pilota e un..." ha aggiunto con una risata. "Devo stare più tranquillo e continuare a crederci".
Non manca anche una domanda sul futuro, ma per il momento non si sbilancia. "Cerco sempre di dare il massimo, poi quello che arriva arriva. Sennò vado ad aiutare mio papà [prosciuttaio] con l'affettatrice!" ha concluso con una risata. Non mancano però le voci di un possibile salto in Moto2 per la prossima stagione Mondiale, anche se è ancora tutto da confermare. Per il momento però rimane il miglior italiano della classe minore, 9° nella generale: ricordiamo, è ripartito dopo un grave infortunio nel 2025 che ha condizionato pesantemente la sua stagione e anzi poteva pure segnare la sua carriera. Il 22enne di Monselice si sta ricostruendo e i due podi lo dimostrano. La speranza è che riesca a fare qualche altro passo avanti nella seconda metà di campionato.

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