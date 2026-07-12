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Weekend nero del motociclismo: doppia tragedia a Brno durante una gara Alpe Adria

In Pista
di Diana Tamantini
domenica, 12 luglio 2026 alle 17:58
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Lutto nel mondo delle due ruote: due piloti sono morti in un incidente fatale a Brno, durante la tappa Alpe Adria.
I motori hanno richiesto un nuovo "tributo di sangue": un gravissimo incidente all'Automotodrom Brno si è rivelato fatale per Philipp Steinmayr, 32enne austriaco, e Adrian Rus, 43enne romeno. Il fatto si è verificato nella giornata di sabato 11 luglio durante la tappa ceca dell'Alpe Adria IMC, poco dopo la partenza della gara della categoria Stk1000/Sbk. Inutile il pronto intervento del personale medico: il primo è morto sul colpo, il secondo invece si è spento in ospedale, dov'era stato portato rapidamente ma in condizioni critiche. L'accaduto chiaramente ha sconvolto tutto il paddock: s'è deciso infine di annullare tutte le gare odierne di Supersport 300 European Cup, della Supersport 600 European Cup, della Superstock 1000 European Cup e del Campionato Europeo Femminile, cancellando quindi il resto del programma previsto per questo fine settimana. Unanime il cordoglio per la scomparsa dei due piloti.

La comunicazione ufficiale FIM Europe

La FIM Europe si rammarica di dover confermare che due piloti hanno perso la vita in seguito a un incidente avvenuto durante la giornata di sabato del Campionato Internazionale di Motociclismo Alpe Adria presso l'Automotodrom di Brno. Nonostante il tempestivo intervento dei servizi medici, Philipp Steinmayr (Austria, 13 agosto 1993) è deceduto a causa delle ferite riportate nell'incidente. Adrian Rus (Romania, 11 agosto 1982) è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, dove in seguito è deceduto a causa delle ferite riportate.
A seguito dell'incidente, gli organizzatori hanno deciso di annullare l'intero programma rimanente del fine settimana. Di conseguenza, le gare in programma della Supersport 300 European Cup, della Supersport 600 European Cup, della Superstock 1000 European Cup e del Campionato Europeo Femminile non avranno luogo. FIM Europe, l'Unione Motociclistica Alpe Adria, AAcademy (organizzatore) e l'Automotodrom Brno esprimono le loro più sentite condoglianze alle famiglie, agli amici, ai team e ai cari di Philipp Steinmayr e Adrian Rus.
Nel rispetto della privacy delle famiglie colpite dal lutto, al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni.

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Alpe Adria International Championship

diDiana Tamantini

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