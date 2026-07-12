MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Marco Bezzecchi operazione riuscita, quando tornerà? L'aggiornamento Aprilia

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 12 luglio 2026 alle 13:03
bezzecchi-operato-motogp
Aggiungi come fonte preferita su Google
Marco Bezzecchi operato alla spalla sinistra fratturata in Germania. L'ultima comunicazione Aprilia MotoGP.
Operazione perfettamente riuscita, attesa nei prossimi giorni per avere una prima idea dei tempi di recupero, anche se si spera sia tutto a posto dopo la pausa. Questa almeno è la grande speranza di Aprilia, che ha fornito un nuovo aggiornamento sul suo pilota infortunato al Sachsenring: "Marco Bezzecchi è stato operato con successo dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo; la frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, auspichiamo di avere Marco Bezzecchi fit per il prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro clinico".

Aprilia e le speranze MotoGP con Marco Bezzecchi 

Il primo pensiero chiaramente è di riaverlo perfettamente in forma, ma non è l'unico. Il pilota romagnolo ha vissuto qualche GP da incubo dopo la grande storia scritta al Mugello, uno stravolgimento che ha sorpreso tutti. Da leader MotoGP, Bezzecchi è diventato inseguitore con svariati zeri a referto tra le Sprint del sabato e soprattutto un bel mucchio di punti persi nelle gare lunghe della domenica. In Aprilia, pur diplomaticamente, sono stati chiari: Marco Bezzecchi ha bisogno di staccare, di rimettersi in sesto soprattutto mentalmente, di ritrovare se stesso. La pausa estiva sarà fondamentale: la scalata all'iride MotoGP ora è più difficile, ma non impossibile con ancora mezzo campionato da disputare. Questo però dipenderà solo dal pilota: Aprilia ha rilasciato molte dichiarazioni di supporto e fiducia al suo perno attuale e riferimento anche per la rivoluzione che avverrà nel Mondiale 2027. Bezzecchi ha confermato di non voler mollare in nessun modo, mantenendo il suo spirito combattivo. Appuntamento alla fine della pausa estiva, c'è una sorta di "nuova storia" tutta da scrivere.

Leggi anche

Dopo il botto di Assen, Bezzecchi cauto al GP di Germania: "Ho male dappertutto"Dopo il botto di Assen, Bezzecchi cauto al GP di Germania: "Ho male dappertutto"
Bezzecchi a picco dopo il Mugello, sogno mondiale a rischio? "Niente mi farà mollare"Bezzecchi a picco dopo il Mugello, sogno mondiale a rischio? "Niente mi farà mollare"
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Marco Bezzecchi

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez, Alex Marquez e Diggia nella gara MotoGP al Sachsenring
MotoGP

MotoGP, Marquez fa 12+1 e si conferma il SachsenKing: la classifica piloti aggiornata

12 luglio 2026
Di Giannantonio caduta nel Warm Up MotoGP al Sachsenring, Germania
MotoGP

MotoGP Germania, Warm Up: Diggia distrugge la sua Ducati. Gli orari TV di oggi

12 luglio 2026
Nicolò Bulega
MotoGP

Nicolò Bulega-VR46, retroscena sulle trattative: "Servono sacrifici"

12 luglio 2026

Altre notizie

Marc Marquez, Alex Marquez e Diggia nella gara MotoGP al Sachsenring

MotoGP, Marquez fa 12+1 e si conferma il SachsenKing: la classifica piloti aggiornata

MotoGP
valentino-rossi-goodwood-2026

Emozione al Goodwood Festival: Valentino Rossi e la sua M1 incantano il pubblico

Storie di Moto
Superbike Donington: Iker Lecuona cade in Superpole

SBK Donington: Lecuona torna sulla terra, il primo errore dopo il trionfo

Superbike
Di Giannantonio caduta nel Warm Up MotoGP al Sachsenring, Germania

MotoGP Germania, Warm Up: Diggia distrugge la sua Ducati. Gli orari TV di oggi

MotoGP
Superbike Donington: Analisi, le anti Ducati perdono andando più veloci

Analisi: Superbike da pazzi, le marche anti Ducati perdono andando più veloci

Paolo Gozzi Blog

Articoli popolari

Pedro Acosta e Marc Marquez

Guerra di sponsor e mercato piloti: KTM beffa Ducati

MotoGP
Superbike Donington: Danilo Petrucci venerei nero

Superbike: BMW a picco, Danilo Petrucci senza direzione

Superbike
Jack Miller

Jack Miller smentisce tutti i luoghi comuni sulla MotoGP

MotoGP
Gara MotoGP del Gran Premio di Germania 2026 al Sachsenring

MotoGP, Marquez professore al Sachsenring: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint

MotoGP
50000_JDR_R08_2026_Action-2_result

SBK: Bulega fine della striscia, il 90% non basta

Superbike

Loading