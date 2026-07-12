Marco Bezzecchi operato alla spalla sinistra fratturata in Germania. L'ultima comunicazione Aprilia MotoGP.

"Marco Bezzecchi è stato operato con successo dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo; la frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, auspichiamo di avere Marco Bezzecchi fit per il prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro clinico". Operazione perfettamente riuscita, attesa nei prossimi giorni per avere una prima idea dei tempi di recupero, anche se si spera sia tutto a posto dopo la pausa. Questa almeno è la grande speranza di Aprilia, che ha fornito un nuovo aggiornamento sul suo pilota infortunato al Sachsenring:

Aprilia e le speranze MotoGP con Marco Bezzecchi

Il primo pensiero chiaramente è di riaverlo perfettamente in forma, ma non è l'unico. Il pilota romagnolo ha vissuto qualche GP da incubo dopo la grande storia scritta al Mugello, uno stravolgimento che ha sorpreso tutti. Da leader MotoGP, Bezzecchi è diventato inseguitore con svariati zeri a referto tra le Sprint del sabato e soprattutto un bel mucchio di punti persi nelle gare lunghe della domenica. In Aprilia, pur diplomaticamente, sono stati chiari: Marco Bezzecchi ha bisogno di staccare, di rimettersi in sesto soprattutto mentalmente, di ritrovare se stesso. La pausa estiva sarà fondamentale: la scalata all'iride MotoGP ora è più difficile, ma non impossibile con ancora mezzo campionato da disputare. Questo però dipenderà solo dal pilota: Aprilia ha rilasciato molte dichiarazioni di supporto e fiducia al suo perno attuale e riferimento anche per la rivoluzione che avverrà nel Mondiale 2027. Bezzecchi ha confermato di non voler mollare in nessun modo, mantenendo il suo spirito combattivo. Appuntamento alla fine della pausa estiva, c'è una sorta di "nuova storia" tutta da scrivere.