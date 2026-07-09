MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Dopo il botto di Assen, Bezzecchi cauto al GP di Germania: "Ho male dappertutto"

MotoGP
di Diana Tamantini
giovedì, 09 luglio 2026 alle 16:21
aprilia-bezzecchi-motogp-germangp
Aggiungi come fonte preferita su Google
Marco Bezzecchi fa il punto sulla sua condizione fisica e non nasconde i tanti dubbi per questo GP al Sachsenring.
Basso profilo e nessuna certezza di arrivare in fondo al Gran Premio di Germania. Marco Bezzecchi si presenta al Sachsenring ancora molto acciaccato dopo il botto ad Assen in cui fortunatamente non ha riportato lesioni. L'ex leader MotoGP e pilota Aprilia si ripresenta all'evento di metà stagione con la speranza di poter chiudere al meglio, riscattandosi in un periodo complesso, ma allo stesso tempo è ben conscio dei suoi attuali limiti. L'obiettivo è procedere un passo alla volta, ma non escludiamo comunque possibili sorprese...

Marco Bezzecchi, condizione fisica incerta verso il GP al Sachsenring

"Tranne le braccia, ho male dappertutto". Marco Bezzecchi ammette chiaramente la situazione attuale. Nel giovedì che precede l'inizio del GP tedesco, il romagnolo fa il punto e parla di 'errore comune', ma cadendo a 200 km/h l'impatto è stato importante e le conseguenze potevano essere decisamente peggiori. Dice anche la sua sulla ghiaia, che vari piloti hanno indicato come non adatta. "Nel mio caso sarebbe successo lo stesso, non credo che il tipo di ghiaia avrebbe influito" ha dichiarato, come riporta Motosan. "Sono caduto ad una velocità enorme, è questo che fa davvero la differenza".
Cosa si aspetta al Sachsenring? Come detto, assolutamente nulla. "Non sono salito in moto per una settimana, ho fatto solo controlli medici" ha raccontato il pilota Aprilia. "L'unico obiettivo al momento è salire in moto, capire come sto e gestire le forze". L'abbiamo accennato inizialmente, Bezzecchi non ha la certezza di arrivare in fondo a questo appuntamento MotoGP. "Spero di non dovermi ritirare" ha dichiarato. "Mi piacerebbe chiudere questa prima parte di stagione con un buon risultato, ma al momento non è la priorità".

Leggi anche

Colpo di scena, Johann Zarco punito per l'incidente in Catalunya! La nota FIMColpo di scena, Johann Zarco punito per l'incidente in Catalunya! La nota FIM
Marc Marquez: ecco il piano per tornare ad essere leaderMarc Marquez: ecco il piano per tornare ad essere leader
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Marco Bezzecchi

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

beirer-steiner-ktm-motogp
MotoGP

Vinales-KTM, tregua dopo le scintille? Mano tesa e spiraglio 2027

10 luglio 2026
Jack Miller
MotoGP

Jack Miller smentisce tutti i luoghi comuni sulla MotoGP

10 luglio 2026
Franco Morbidelli ostacola Pedro Acosta nelle Prove MotoGP al Sachsenring
MotoGP

MotoGP, altro errore di Morbidelli: Acosta furioso, ufficiale la penalità al pilota VR46

10 luglio 2026

Altre notizie

beirer-steiner-ktm-motogp

Vinales-KTM, tregua dopo le scintille? Mano tesa e spiraglio 2027

MotoGP
51355_JDR_R08_2026_Action_result

Supersport Donington Park: doppietta Yamaha con Can Oncu in pole

In Pista
Jack Miller

Jack Miller smentisce tutti i luoghi comuni sulla MotoGP

MotoGP
Tarran Mackenzie pilota MGM Superbike seduto nel box

Superbike, per Mackenzie weekend finito: le condizioni dopo l'incidente

Superbike
Franco Morbidelli ostacola Pedro Acosta nelle Prove MotoGP al Sachsenring

MotoGP, altro errore di Morbidelli: Acosta furioso, ufficiale la penalità al pilota VR46

MotoGP

Articoli popolari

Alex Marquez

Intrigo di mercato: Alex Marquez e l'offerta della Ducati

MotoGP
Superbike Donington: prove 1, la caduta di Jake Dixon

SBK Donington FP1: Honda ricomincia a piangere, i piloti non ci sono

Superbike
Marc Marquez caduto nella FP1 MotoGP al Sachsenring

MotoGP Germania, classifica FP1: Fernandez in vetta, Marquez cade e poi spaventa tutti

MotoGP
Southern 100: Dean Harrison doppietta nella Senior

Southern 100: Dean Harrison fa il marziano fra i muri di Billown, guarda qui gara 1

In Pista
Valentino Rossi

L'azienda di Valentino Rossi perde 1,2 milioni: i motivi del calo

MotoGP

Loading