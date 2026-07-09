MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Colpo di scena, Johann Zarco punito per l'incidente in Catalunya! La nota FIM

MotoGP
di Diana Tamantini
giovedì, 09 luglio 2026 alle 13:11
zarco-sanzione-motogp
Aggiungi come fonte preferita su Google
Johann Zarco sanzionato per il botto alla prima curva al Montmelo: la spiegazione del FIM Stewards Panel.
Può sembrare incredibile, eppure ecco una sanzione per Johann Zarco, ritenuto responsabile del terribile incidente nello scorso GP in Catalunya, che ha coinvolto Marini e Bagnaia, oltre ad aver portato ad una lesione alla gamba del pilota LCR Honda, rimasta incastrata nella Ducati #63. Una penalità comminata perché l'incidente è avvenuto proprio alla partenza del GP: essendo la prima infrazione di questo tipo, ecco un doppio Long Lap da scontare nel primo evento a cui prenderà parte una volta rimessosi dall'infortunio (qui l'ultimo aggiornamento). Ecco il documento che spiega questa sanzione per Zarco, che lascia piuttosto colpiti visto quanto accaduto e visto che proprio l'esperto pilota francese ha avuto la peggio...

Johann Zarco: avanti col recupero, ritorno ancora senza data 

Non serve un intervento chirurgico, come confermato di recente dopo l'ultimo controllo medico, ma le lesioni del tipo riportato da Zarco richiedono ancora più tempo di una "semplice" frattura ossea. Il botto da paura alla prima curva alla ripartenza del GP in Catalunya ha lasciato la rottura dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio sinistro, una lesione al menisco mediale e una piccola frattura del perone vicino alla caviglia. Una volta tornato in Francia, il pilota LCR Honda si è sottoposto a tutti i controlli del caso per avere un quadro più preciso e chiaramente monitorare l'evoluzione dell'infortunio.
È passato del tempo e ancora ne passerà, chiaramente non c'è ancora una data anche solo ipotetica per il ritorno in MotoGP dell'esperto francese, negli ultimi Gran Premi sostituito da Cal Crutchlow, che sarà in azione anche a partire da domani al Sachsenring per il GP di Germania, che chiude la prima parte di stagione MotoGP 2026. La situazione di Zarco è ancora tutta in evoluzione: si procede giorno dopo giorno, in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Leggi anche

Marc Marquez: ecco il piano per tornare ad essere leaderMarc Marquez: ecco il piano per tornare ad essere leader
MotoGP, dai trionfi con Ducati al fondo con Yamaha: la nuova scalata del team PramacMotoGP, dai trionfi con Ducati al fondo con Yamaha: la nuova scalata del team Pramac
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Johann Zarco

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez: ecco il piano per tornare ad essere leader

09 luglio 2026
moreira-alonso-honda-motogp
MotoGP

Alonso come Moreira? La storia si ripete in Moto2 con Honda MotoGP sullo sfondo

08 luglio 2026
Team Prima Pramac Yamaha MotoGP schierato con Toprak Razgatlioglu, Gino Borsoi, Paolo Campinoti e Jack Miller
MotoGP

MotoGP, dai trionfi con Ducati al fondo con Yamaha: la nuova scalata del team Pramac

08 luglio 2026

Altre notizie

Marc Marquez

Marc Marquez: ecco il piano per tornare ad essere leader

MotoGP
Southern 100: Dean Harrison doppietta nella Senior

Southern 100: Dean Harrison fa il marziano fra i muri di Billown, guarda qui gara 1

In Pista
BMW Motorrad

BMW il podio alla 8 ore di Suzuka fa la storia e grandi affari, ecco perchè

In Pista
KC2A9687 copia_result

Michele Pirro sotto i ferri: correrà la Racing Night del CIV Superbike?

In Pista
Formula 1

Fantamercato o rivoluzione vera? Verstappen scontento, Piastri in rotta con McLaren e griglia 2027 in fermento

Formula 1

Articoli popolari

yaakov-ducati-misano-motogp-sbk

Kayla Yaakov con le Ducati MotoGP e SBK: la stellina USA incanta a Misano

Storie di Moto
Team Prima Pramac Yamaha MotoGP schierato con Toprak Razgatlioglu, Gino Borsoi, Paolo Campinoti e Jack Miller

MotoGP, dai trionfi con Ducati al fondo con Yamaha: la nuova scalata del team Pramac

MotoGP
Casey Stoner

Stoner avrebbe vinto contro Marquez? "Avrei avuto qualche asso nella manica"

MotoGP
Jonathan Rea

Jonathan Rea super alla 8 Ore, ecco perchè nel Mondiale Superbike non va

In Pista
Marc Marquez

Marc Marquez lancia l'allarme nel paddock: "Non c'è unità"

MotoGP

Loading