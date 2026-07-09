Colpo di scena, Johann Zarco punito per l'incidente in Catalunya! La nota FIM

Johann Zarco sanzionato per il botto alla prima curva al Montmelo: la spiegazione del FIM Stewards Panel.

Può sembrare incredibile, eppure ecco una sanzione per Johann Zarco, ritenuto responsabile del terribile incidente nello scorso GP in Catalunya, che ha coinvolto Marini e Bagnaia, oltre ad aver portato ad una lesione alla gamba del pilota LCR Honda, rimasta incastrata nella Ducati #63. Una penalità comminata perché l'incidente è avvenuto proprio alla partenza del GP: essendo la prima infrazione di questo tipo, ecco un doppio Long Lap da scontare nel primo evento a cui prenderà parte una volta rimessosi dall'infortunio ( qui l'ultimo aggiornamento ). Ecco il documento che spiega questa sanzione per Zarco, che lascia piuttosto colpiti visto quanto accaduto e visto che proprio l'esperto pilota francese ha avuto la peggio...

Johann Zarco: avanti col recupero, ritorno ancora senza data

Non serve un intervento chirurgico, come confermato di recente dopo l'ultimo controllo medico, ma le lesioni del tipo riportato da Zarco richiedono ancora più tempo di una "semplice" frattura ossea. Il botto da paura alla prima curva alla ripartenza del GP in Catalunya ha lasciato la rottura dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio sinistro, una lesione al menisco mediale e una piccola frattura del perone vicino alla caviglia. Una volta tornato in Francia, il pilota LCR Honda si è sottoposto a tutti i controlli del caso per avere un quadro più preciso e chiaramente monitorare l'evoluzione dell'infortunio.

È passato del tempo e ancora ne passerà, chiaramente non c'è ancora una data anche solo ipotetica per il ritorno in MotoGP dell'esperto francese, negli ultimi Gran Premi sostituito da Cal Crutchlow, che sarà in azione anche a partire da domani al Sachsenring per il GP di Germania, che chiude la prima parte di stagione MotoGP 2026. La situazione di Zarco è ancora tutta in evoluzione: si procede giorno dopo giorno, in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali.