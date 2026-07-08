Jonathan Rea super alla 8 Ore, ecco perchè nel Mondiale Superbike non va

Questo weekend Jonathan Rea sarà wild card nel Mondiale Superbike nella "sua" Donington Park e la domanda sorge spontanea: quali risultati potrà ottenere?

Il pilota c'è, la moto un po' meno. La controprova la si ha avuta lo scorso fine settimana in occasione della 47esima edizione della 8 ore di Suzuka. Vero: contesti differenti, eccetera eccetera. L'analisi delle performance espresse dal 6 volte Campione del Mondo tuttavia non lasciano spazio ad interpretazioni o dibattiti: quello visto alla "gara delle gare" è il Johnny dei tempi d'oro.

AVVICINAMENTO PROBLEMATICO

Uno degli interrogativi alla vigilia della 8 ore di Suzuka riguardava proprio la line-up di piloti schierati dallo squadrone Honda HRC. Sia ben chiaro: al netto dell'infortunio di Johann Zarco, schierare Takumi Takahashi e Jonathan Rea con Somkiat Chantra (checché se ne dica, seppur inutilizzato in gara, nelle prove non è poi andato malissimo con tutte le attenuanti del caso) terzo per ogni evenienza, rappresentava un lusso. Tuttavia Takahashi e Rea sono ormai part-timer a tutti gli effetti. Il "Re" dell'evento (ottavo hurrà personale domenica scorsa, 3 in più in Tohru Ukawa) quest'anno corre alla 8 ore e basta, mentre ormai il corrispettivo "Re" del Mondiale Superbike si limita a test e qualche apparizione spot da wild card o sostituto. In contrapposizione a Yamaha Factory, presente con un pilota MotoGP (Jack Miller), uno attivamente impegnato in Superbike (Andrea Locatelli) ed una leggenda del motociclismo giapponese (Katsuyuki Nakasuga), poteva rappresentare un punto dolente. Smentito seccamente dai fatti.

PRIMI TEST NON FACILI

Nella settimana di gara Jonathan Rea ha viaggiato su tempi, in termini di velocità pura e costanza di rendimento, impressionanti. Presumibilmente con Johann Zarco compagno di equipaggio, tra i due sarebbe stato un bel confronto. Detto ciò, il recordman del Mondiale Superbike in questo suo ritorno alla 8 ore dove mancava dal 2022 non ha avuto vita facile. Nei test ufficiali del mese di maggio ha sì spiccato il miglior tempo (ribassato di mezzo secondo nelle qualifiche di venerdì scorso), ma il ritmo lasciava un po' a desiderare. Lontano da un Takahashi impressionante (2'05" al 23° giro, senza mai alzare i crono), con soltanto un run utile da annotare. In poche parole, qualche legittima preoccupazione poteva derivare alla luce di quanto visto due mesi or sono.

JOHNNY IMPRESSIONANTE

Quando poi si è fatto sul serio, Rea ha cambiato passo. Il più veloce nelle qualifiche (e chissà cosa avrebbe potuto fare nel Top 10 Trial), tenendosi pure del margine. In gara ha gestito, controllato, tirato quando serviva sull'asfalto reso insidiosissimo dalla pioggia, amministrato all'occorrenza. Rispettando fedelmente il planning di Honda HRC (strategie perfettamente replicate rispetto alle simulazioni della vigilia), con una CBR settata sul "pilota master" Takumi Takahashi, come è solito fare alla 8 ore.

LA CBR DI SUZUKA

A proposito di CBR, il problema è proprio questo. Nel Mondiale Superbike correrà con la Fireblade "superconcessa" tra telai allungati e aiutini vari, ma resta una lontana parente di quella vista alla 8 ore. Un concentrato di tecnologia sviluppata da Honda HRC e Honda R&D che ha innalzato ulteriormente l'asticella per una derivata dalla serie. Rispetto al Mondiale Superbike, non è solo un mero discorso di gomme (Bridgestone e non Pirelli), ma è cambiata in tutto: motore, forcellone, elettronica, sviluppo dedicato in termini di sospensioni Ohlins. Tutte parti non disponibili per le altre squadre direttamente o indirettamente supportate da Honda. Rea a domanda su quali siano le differenze tra le CBR 8h e WSBK ha quasi glissato: "Il carattere è lo stesso". Sì, sempre una CBR resta. Di certo, a prescindere da come andrà la sua wild card a Donington, quello visto a Suzuka è lo stesso Jonathan Rea dei tempi migliori.