Motori in lutto: addio a Marc van der Straten, visionario fondatore del team Moto2 e SBK

Con la foto che vi abbiamo messo in copertina, il team Elf Marc VDS Racing saluta il suo "papà".

È scomparso questa mattinaMarc van der Straten, 78 anni, fondatore della struttura pluricampione del mondo Moto2 e da qualche anno impegnata anche nel Mondiale Superbike. Non dimentichiamo infine che da quest'anno s'è lanciato anche nel Mondiale Endurance EWC, sia nelle vesti di sponsor principale del campionato vero e proprio che con il team Elf Marc VDS Racing Team/KM99. Il rinomato imprenditore belga, appassionato di motori fin da piccolo, ha lasciato un segno importante nel mondo dei motori.

Marc van der Straten era l'erede dei fondatori di Stella Artois, lo storico marchio di birra belga conosciuto in ogni angolo del mondo. In tempi più recenti Stella Artois è entrata a far parte della multinazionale che possiede, fra gli altri, Corona e Becks. Marc VDS aveva quindi disponibilità finanziarie ingenti con le quali ha potuto sostenere con dovizia di messi la sua passione per i motori.

La nota della squadra

La notizia del decesso è stata diramata dal team stesso. Ecco il testo integrale della nota.

Il team Elf Marc VDS piange la scomparsa del suo carismatico fondatore e proprietario, Marc van der Straten, venuto a mancare serenamente questa mattina (5 luglio) nella sua casa in Svizzera. Imprenditore di fama internazionale, Marc ha dovuto fare della sua incrollabile passione per il motorsport un nome noto in tutto il mondo agli appassionati di corse su due e quattro ruote. L'amore per il motorsport gli è stato trasmesso dal padre, ex pilota, ed è stato proprio questo entusiasmo condiviso a spingere Marc verso una vita dedicata a questo sport. Dopo il successo come proprietario di team in diverse discipline automobilistiche, Marc ha intrapreso quello che sarebbe diventato un incredibile viaggio nel motociclismo di Gran Premio nel 2010, quando ha ideato l'ambizioso progetto di partecipare al primo Campionato del Mondo Moto2.

Guidato dalla sua sete di emozioni e successi, Marc VDS ha conquistato il titolo Moto2 nel 2014, 2017 e 2019 con Tito Rabat, Franco Morbidelli e Alex Marquez. È stato la forza trainante dietro la creazione di una dinastia unica nel mondo delle corse, con il marchio Marc VDS presente anche in MotoE, Moto3 e MotoGP, e tuttora attivo in Moto2 e WorldSBK, oltre ad aver intrapreso la nuova avventura nell'EWC. È stato con immenso orgoglio che Marc ha visto la sua livrea Marc VDS conquistare oltre 100 podi in tutte le categorie del Campionato del Mondo, l'ultimo dei quali ottenuto da Sam Lowes nel WorldSBK al MotorLand Aragon. Oltre ad essere il capo, Marc era un personaggio carismatico, il cui iconico cappellino a scacchi lo rendeva immediatamente riconoscibile in tutto il mondo.

Vincere era speciale per lui, ma lo era anche la sua ricerca dell'eccellenza, sia in pista che fuori. Marc VDS non è solo una squadra. È una famiglia. E una delle sue più grandi gioie nella vita era vedere questa famiglia prosperare e avere successo grazie al duro lavoro e alla dedizione. Marc ha creato ricordi che dureranno per sempre. Non lo dimenticheremo mai, né dimenticheremo il suo contributo nell'aiutare così tante persone a inseguire e realizzare i propri sogni, in una vita davvero straordinaria.

Marc van der Straten

1948 – 2026