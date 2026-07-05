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Doppiette da urlo in Sudafrica: Coenen devastante in MXGP, Farres-Triumph favola MX2

Motocross
di Diana Tamantini
domenica, 05 luglio 2026 alle 15:48
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Due soli nomi regnano in questa domenica di gare in Sudafrica: Lucas Coenen in MXGP e Guillem Farres in MX2. Cronaca e classifiche.
Lucas Coenen letteralmente inarrestabile al Terra Topia MX Track: pole position, vittoria di Gara 1, il bis in Gara 2 e l'allungo iridato in MXGP per lo scatenato 19enne belga di KTM, che ha lasciato solo le briciole agli avversari, Jeffrey Herlings e Romain Febvre per primi. In MX2 continua la favola Triumph grazie ad un super Guillem Farres, al secondo dominato trionfo di GP consecutivo: un perfetto 1-1 in Portogallo 7 giorni fa, un altro 1-1 oggi in Sudafrica. Non sorride il leader Sacha Coenen, un 4° posto di GP non era esattamente l'obiettivo... Ecco com'è andata.
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MXGP: Coenen è imbattibile 

Dopo la pole position di ieri, Lucas Coenen mette la firma sulla prima manche di giornata, sbaragliando la concorrenza anche sulla pista sudafricana. Jeffrey Herlings si prende il 2° posto a quattro secondi di ritardo, si distingue il campione in carica Romain Febvre col 3° posto in questa prima corsa di giornata. A referto il ritiro per Forato per problema tecnico (sembra che la sua Fantic emettesse fumo già da svariati giri), caduta e ritiro anche per Vialle. Il rookie francese di HRC però è un fulmine al via di Gara 2 e prende anche brevemente il comando, prima del guizzo di Coenen. A referto più indietro un pasticcio tra Fernandez e Jonass che mette KO il pilota Kawasaki... Mentre davanti Vialle (ricordiamo tornato da poco da un infortunio e non ancora in forma) dovrà cedere il podio a Romain Febvre e Jeffrey Herlings, con quest'ultimo che avrà poi la meglio per la P2 sul rivale Kawasaki. La corsa e il weekend finiscono così: Lucas Coenen superlativo, Calvin Vlaanderen si prende il 4° posto di GP, Andrea Adamo salva il bilancio tricolore con l'8° posto al traguardo.
MXGP, GP Sudafrica&nbsp;
MXGP, GP Sudafrica 
MXGP, la classifica generale&nbsp;
MXGP, la classifica generale 

MX2: Farres-Triumph coppia perfetta 

Una crescita che deve preoccupare soprattutto il leader iridato Sacha Coenen abbiamo un round a due facce: il momento migliore è sicuramente la prima manche, quando si inserisce nella mischia per la vittoria e infine chiude 2° davanti a Laengenfelder (holeshot in questa prima corsa), ma dietro allo scatenato Guillem Farres. Lo spagnolo di Triumph calerà poi il bis in Gara 2: dopo l'holeshot, si assicura un nuovo trionfo di GP davanti al campione tedesco di KTM ed al super rookie Janis Reisulis, un piazzamento che col 4° posto di Gara 1 vale il suo secondo podio MX2. Rimane certo un po' d'amarezza all'eroe di casa Camden McLellan, giù dal podio proprio in casa, mentre è 6° Coenen (in rimonta dopo la caduta iniziale senza conseguenze). Per quanto riguarda gli italiani, la classifica finale di GP ci mostra il solo Valerio Lata (Honda) in top 10, Ferruccio Zanchi (Ducati) chiude 13°.
MX2, GP Sudafrica&nbsp;
MX2, GP Sudafrica 
MX2, la classifica generale
MX2, la classifica generale

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