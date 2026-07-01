MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MXGP, ritorno in Sudafrica per una sfida infuocata: protagonisti e orari del GP

Motocross
di Diana Tamantini
mercoledì, 01 luglio 2026 alle 17:20
MXGP-START-MOTOCROSS
Aggiungi come fonte preferita su Google
Mondiale Motocross di scena in Sudafrica nei prossimi giorni: assenze, protagonisti e tutti gli orari MXGP e MX2.
Dopo l'Italia a Montevarchi ed il Portogallo ad Agueda, si cambia continente: ritorno in Sudafrica dopo 18 anni, tocca al Terra Topia MX Track vicino alla capitale Johannesburg. Un'altra novità di questa stagione Motocross 2026 che accende ancora di più la sfida in MXGP e MX2. Al comando delle due categorie ci sono sempre gli scatenati gemelli belgi Lucas e Sacha Coenen, ma certo i rivali non mancano, come Herlings nella classe 450 e il duo Triumph nel Mondiale 250. Chi brillerà? Di seguito i protagonisti e gli orari del GP.

I protagonisti MXGP e MX2 

In 450, indubbiamente il capoclassifica Lucas Coenen e l'inseguitore Jeffrey Herlings, reduce da un nuovo trionfo di GP pochi giorni fa in Portogallo. Senza dimenticare il campione in carica Romain Febvre, Tim Gajser, Maxime Renaux... Di nuovo non ci saranno Andrea Bonacorsi e Mattia Guadagnini per infortuni, Alberto Forato e Fantic determinati a riscattarsi dopo il deludente weekend ad Agueda. Sarà assente per un bel pezzo il rookie Kay De Wolf dopo l'infortunio rimediato in Toscana, vedremo come si comporteranno altri esordienti, come Andrea Adamo e Tom Vialle. Ma sono solo alcuni dei possibili protagonisti.
Nella classe 250 poi attenzione a casa Triumph, su tutti il beniamino di casa Camden McLellan, inevitabile osservato speciale determinato a ben figurare, assieme al compagno di squadra Guillem Farres, per continuare il momento di crescita del marchio britannico. Sfida aperta al leader iridato Sacha Coenen, non dimentichiamo il campione in carica Simon Laengenfelder o i fratelli Reisulis, per l'Italia vedremo come si comporteranno Valerio Lata e Ferruccio Zanchi.

Gli orari del GP Sudafrica 

Diretta integrale garantita da mxgp-tv.com sempre in abbonamento, nei prossimi giorni verranno resi noti anche eventuali dirette o differite sui canali Rai.
Sabato 4 luglio
15:15 MX2 Qualifying Race
16:00 MXGP Qualifying Race
Domenica 5 luglio
12:00 MX2 Gara 1
13:00 MXGP Gara 1
15:00 MX2 Gara 2
16:00 MXGP Gara 2

Leggi anche

Ducati, guarda Triumph: il sogno britannico che sta ribaltando il Motocross in soli 3 anniDucati, guarda Triumph: il sogno britannico che sta ribaltando il Motocross in soli 3 anni
Belli di notte: i big del Motocross tricolore alla sfida della Night Race sulla pista di DoviziosoBelli di notte: i big del Motocross tricolore alla sfida della Night Race sulla pista di Dovizioso
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
MXGP

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Triumph_success_Motocross_2026
Motocross

Ducati, guarda Triumph: il sogno britannico che sta ribaltando il Motocross in soli 3 anni

30 giugno 2026
motocross-night-race
Motocross

Belli di notte: i big del Motocross tricolore alla sfida della Night Race sulla pista di Dovizioso

29 giugno 2026
forato-fantic-mxgp-portogallo
Motocross

Beffa in qualifica e punti sofferti: GP Portogallo disastroso per Fantic MXGP

29 giugno 2026

Altre notizie

Joan Mir pilota Honda MotoGP seduto nel box del team HRC

Joan Mir, sulla Honda incubo senza fine: con Gresini spera in un "effetto Marquez"

MotoGP
motogp-malesia-rinnovo

Ufficiale: la MotoGP non lascia Sepang, nuovo contratto e grandi piani fino al 2031

MotoGP
Fabio Di Giannantonio

VR46 tra sogni e incubi, Pablo Nieto: "Situazione non facile"

MotoGP
yamaha-martin-ogura

Yamaha rivoluzione totale: Martin e Ogura, futuri ex Aprilia, per la nuova era MotoGP

MotoGP
Maverick Vinales

Tempesta nel box KTM: guerra verbale tra Vinales e Steiner

MotoGP

Articoli popolari

Toprak Razgatlioglu pilota Pramac Yamaha MotoGP

La Yamaha fa arrabbiare Razgatlioglu: anche Binder impressionato dal problema

MotoGP
Fabio Di Giannantonio

VR46 tra sogni e incubi, Pablo Nieto: "Situazione non facile"

MotoGP
Guenther Steiner nel box del team KTM Tech3 con Bierer e Neumeister

Rivoluzione Tech3, non solo i piloti: Steiner annuncia nuovi cambiamenti importanti

MotoGP
Triumph_success_Motocross_2026

Ducati, guarda Triumph: il sogno britannico che sta ribaltando il Motocross in soli 3 anni

Motocross
acosta-motogp-ktm-operazione

Acosta operato, rientro al Sachsenring? L'aggiornamento sul pilota KTM

MotoGP

Loading