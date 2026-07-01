MXGP, ritorno in Sudafrica per una sfida infuocata: protagonisti e orari del GP

Mondiale Motocross di scena in Sudafrica nei prossimi giorni: assenze, protagonisti e tutti gli orari MXGP e MX2.

Dopo l'Italia a Montevarchi ed il Portogallo ad Agueda, si cambia continente: ritorno in Sudafrica dopo 18 anni, tocca al Terra Topia MX Track vicino alla capitale Johannesburg. Un'altra novità di questa stagione Motocross 2026 che accende ancora di più la sfida in MXGP e MX2. Al comando delle due categorie ci sono sempre gli scatenati gemelli belgi Lucas e Sacha Coenen, ma certo i rivali non mancano, come Herlings nella classe 450 e il duo Triumph nel Mondiale 250. Chi brillerà? Di seguito i protagonisti e gli orari del GP.

I protagonisti MXGP e MX2

In 450, indubbiamente il capoclassifica Lucas Coenen e l'inseguitore Jeffrey Herlings, reduce da un nuovo trionfo di GP pochi giorni fa in Portogallo. Senza dimenticare il campione in carica Romain Febvre, Tim Gajser, Maxime Renaux... Di nuovo non ci saranno Andrea Bonacorsi e Mattia Guadagnini per infortuni, Alberto Forato e Fantic determinati a riscattarsi dopo il deludente weekend ad Agueda. Sarà assente per un bel pezzo il rookie Kay De Wolf dopo l'infortunio rimediato in Toscana, vedremo come si comporteranno altri esordienti, come Andrea Adamo e Tom Vialle. Ma sono solo alcuni dei possibili protagonisti.

Nella classe 250 poi attenzione a casa Triumph, su tutti il beniamino di casa Camden McLellan, inevitabile osservato speciale determinato a ben figurare, assieme al compagno di squadra Guillem Farres, per continuare il momento di crescita del marchio britannico. Sfida aperta al leader iridato Sacha Coenen, non dimentichiamo il campione in carica Simon Laengenfelder o i fratelli Reisulis, per l'Italia vedremo come si comporteranno Valerio Lata e Ferruccio Zanchi.

Gli orari del GP Sudafrica

Diretta integrale garantita da mxgp-tv.com sempre in abbonamento, nei prossimi giorni verranno resi noti anche eventuali dirette o differite sui canali Rai.

Sabato 4 luglio

15:15 MX2 Qualifying Race

16:00 MXGP Qualifying Race

Domenica 5 luglio

12:00 MX2 Gara 1

13:00 MXGP Gara 1

15:00 MX2 Gara 2

16:00 MXGP Gara 2