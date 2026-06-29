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Belli di notte: i big del Motocross tricolore alla sfida della Night Race sulla pista di Dovizioso

Motocross
di Diana Tamantini
lunedì, 29 giugno 2026 alle 20:00
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Motocross tricolore in notturna a casa di Andrea Dovizioso: appuntamento sabato 11 luglio a Faenza per la Night Race dell'Italiano Prestige.
Come la "Racing Night" che conosciamo nel Campionato Italiano Velocità CIV (in programma nel weekend 25-26 luglio), ma nel Motocross. I migliori piloti italiani della specialità, tra veterani affermati e giovani promesse, si sfideranno in condizioni differenti allo 04 Park - Monte Coralli di Faenza, che ospiterà questo appuntamento speciale del Campionato Italiano Motocross Prestige, in programma il prossimo 11 luglio.

Motocross di notte 

Un programma che vede in apertura di giornata i protagonisti delle classi Rookie 85 e 125, seguiti dai primi turni delle classi maggiori, MX2 e MX1, poi chiamati al momento clou dal tardo pomeriggio: le prime gare saranno rispettivamente alle 18.35 per la MX2, e alle 19.25 per la MX1. Il gran finale però scatterà alle 21:35, sotto le luci dei riflettori, con Gara 2 MX2 ed a seguire alle 22.30 la Gara 2 MX1. Ricordiamo la situazione delle due categorie: la MX2 vede al vertice Valerio Lata (Honda), che in quattro round ha ottenuto cinque vittorie di manche, un secondo e un terzo posto. Ci sono stati maggiori scossoni invece in MX1: ora il capoclassifica è Jan Pancar (KTM), che ad Arco di Trento ha strappato la leadership a Ivo Monticelli (Kawasaki), terzo è Alessandro Lupino (Ducati).

La novità 2026

“La Federazione è sempre alla ricerca di novità per dare nuova linfa e slancio a tutte le specialità. La Night Race rispecchia perfettamente questa filosofia" ha dichiarato Giovanni Copioli, Presidente FMI. "Sarà un evento unico per tutti gli appassionati, ma anche per le famiglie e i curiosi. Stiamo preparando un appuntamento che, mi auguro, sarà apprezzato da atleti, addetti ai lavori, partner e tutti i presenti. Oltre alle gare in notturna, verranno organizzati eventi collaterali volti ad avvicinare i piloti al pubblico. Ci stiamo impegnando per realizzare un evento che porrà il motocross sotto i riflettori!”.
Tutte le informazioni per i biglietti o altro -> www.federmoto.it/night-race

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