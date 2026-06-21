Nuova Maglia Azzurra: identità, tradizione e ambizioni per il Motocross Nazioni 2026

Nel corso del GP d'Italia a Montevarchi è stata presentata la nuova Maglia Azzurra con cui i piloti MX affronteranno il Motocross delle Nazioni del prossimo ottobre.

Una rinnovata Maglia Azzurra, porterà fortuna in questo 2026? A Montevarchi, dove si sta svolgendo il GP d'Italia del Mondiale Motocross, è stata svelata la nuova divisa con cui i nostri assi dell'offroad sono chiamati ad emergere nelle competizioni internazionali. Presenti i piloti Andrea Adamo (KTM MXGP), Alberto Forato (Fantic MXGP), Valerio Lata (Honda MX2) e Ferruccio Zanchi (Ducati MX2), assieme al Presidente FMI Giovanni Copioli e il Direttore Tecnico Motocross, Thomas Traversini. Ricordiamo le assenze di Andrea Bonacorsi, comunque presente come ospite, e Mattia Guadagnini, entrambi fermati da infortuni.

La nuova Maglia Azzurra del Motocross: "Senso di squadra e appartenenza"

L'appuntamento sarà per il weekend 3-4 ottobre a Ernée (Francia) per il Motocross delle Nazioni, dove la nostra nazionale sarà chiamata a migliorare il 6° posto dell'anno scorso all'Ironman Raceway a Crawfordsville, nell'Indiana, USA. Una nuova maglia che, come si legge nella nota ufficiale, "Non è una semplice divisa. È un simbolo di identità, appartenenza e tradizione, capace di racchiudere i valori e la storia del motociclismo italiano. Il tricolore, emblema del nostro Paese, si unisce all’immancabile azzurro che si declina in diverse sfumature, dando vita a una veste grafica moderna e distintiva". Una maglia che sarà indossata da tutte le squadre del fuoristrada chiamate a rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali: non solo Motocross, ma anche il Trial.

“La presentazione della Maglia Azzurra rappresenta per la Federazione un momento particolarmente significativo di ogni stagione" ha sottolineato Giovanni Copioli, Presidente FMI. "Questa maglia unisce i piloti, rafforza il senso di squadra e di appartenenza e incarna i valori del nostro movimento sportivo. Indossarla significa rappresentare l’Italia e portare con orgoglio il nostro tricolore nelle competizioni internazionali. Piloti, addetti ai lavori e pubblico hanno apprezzato molto la nuova la Maglia Azzurra. Ora attendiamo di conoscere gli atleti che la vestiranno nella stagione 2026 e siamo pronti a sostenerli con il tifo e l’entusiasmo che meritano".