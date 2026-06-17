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MXGP in ombra: storico ritorno a Montevarchi ed ennesimo scontro di date con la MotoGP

Motocross
di Diana Tamantini
mercoledì, 17 giugno 2026 alle 11:44
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Il Mondiale Motocross si appresta a vivere un appuntamento storico in Italia, ma di nuovo c'è un grosso problema...
Iniziamo questo pezzo con una punta polemica, come vi abbiamo messo nel titolo. Il Mondiale Motocross torna a Montevarchi per la prima volta in due decenni e con la denominazione GP d'Italia, ma c'è un grosso problema: è nello stesso fine settimana della MotoGP a Brno. Una situazione non nuova quest'anno (e non sarà neanche l'ultima), che diventa ancora più pesante quando si tratta di un evento di casa. MXGP e MX2 dovranno ancora una volta "competere" contro un Motomondiale che, inevitabilmente, si prenderà la maggiore attenzione del pubblico. Non sarebbe il caso di valorizzare maggiormente il Motocross, evitando sovrapposizioni con tutti i mondiali della velocità, per riuscire così a prendersi la giusta e meritata attenzione? È una domanda che lasciamo sospesa e dirigiamo all'organizzazione del Mondiale. Per il momento, continuiamo con la premessa di questo round del campionato 2026.

Il Mondiale Motocross torna a Montevarchi 

L'Italia torna ad essere teatro di un appuntamento del Mondiale Motocross 2026, stavolta però con la denominazione nazionale ufficiale. Il crossodromo di Miravalle a Montevarchi (oggetto di polemiche e ancora argomento di dibattito politico, tra massimo sostegno all'evento e richieste di chiarimenti sul futuro dell'impianto) s'è rifatto il look per essere prontissimo per il Gran Premio d'Italia, ospitando nuovamente i protagonisti dell'offroad internazionale per la prima volta da molto tempo. Occhi puntati sui tanti ragazzi italiani, in primis il toscano Ferruccio Zanchi in MX2, senza dimenticare Valerio Lata nella stessa categoria, più Andrea Adamo e Alberto Forato in MXGP (ricordiamo che Bonacorsi e Guadagnini sono fuori causa per infortuni).
A livello di campionato, come si comporteranno i gemelli Coenen? I capoclassifica rispettivamente in MXGP e MX2, reduci da un super debutto in AMA Motocross, stanno mettendo insieme una prima parte di stagione da urlo. Manca ancora più di metà campionato, ma la tappa di Montevarchi potrebbe rappresentare già un crocevia per questo 2026. Jeffrey Herlings e Honda riusciranno a non incappare più in "misteriosi" (e mai spiegati) problemi tecnici che hanno segnato gli ultimi eventi MXGP? Non saranno gli unici protagonisti, stesso discorso anche in MX2, con Simon Laengenfelder a caccia del giovane belga di KTM, assieme al duo Triumph e vari altri. Insomma, è tutto pronto per un evento da non perdere.
-> Mondiale Motocross, le entry list complete del weekend a Montevarchi

Gli orari del MXGP d'Italia 

Sabato 20 giugno
16:35 MX2 Qualifying Race
17:25 MXGP Qualifying Race
Domenica 21 giugno
13:15 MX2 Gara 1
14:15 MXGP Gara 1
16:10 MX2 Gara 2
17:10 MXGP Gara 2

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