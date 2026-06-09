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Polemiche archiviate: MXGP d’Italia confermato, countdown per il ritorno a Montevarchi

Motocross
di Diana Tamantini
martedì, 09 giugno 2026 alle 11:30
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Rischio scongiurato: il circuito di Miravalle tornerà ad ospitare il Mondiale Motocross MXGP, lavori in corso per un ritorno in grande stile.
Lavori in corso, un esposto presentato al TAR, polemiche spostatesi anche sul piano politico... Ma il crossodromo di Miravalle di Montevarchi continua a farsi bello per accogliere il Mondiale Motocross MXGP. Spazzati via i dubbi e gli allarmi, salvo incredibili (e ormai improbabili) colpi di scena, il GP d'Italia è confermato come da programma. La macchina organizzativa procede senza ulteriori intoppi, l'appuntamento quindi sarà per il weekend 20-21 giugno sull'impianto aretino, un grande ritorno per la prima volta dal 2006. In prima linea il Moto Club Brilli Peri, affiancato dal Ministero per lo Sport e i Giovani e dalle istituzioni locali, col sostegno di Infront Moto Racing a livello internazionale e da BPROM in Italia.

Conto alla rovescia per il motocross a Montevarchi 

Il crossodromo toscano sta vivendo una profonda opera di ammodernamento con uno scopo ben preciso, all'altezza dell'offroad mondiale. Non si tratta infatti solo della prossima tappa MXGP, ma di un impegno a lungo termine per rimettere stabilmente l'impianto di Miravalle nel motocross di livello internazionale. Lavori radicali sul fondo del terreno, larghezza media del circuito portata a 10 metri e un nuovo layout, con ispezione FIM per approvarlo, ma non si tratta solo della pista in sé: due sale d'emergenza interne in linea con le normative attuali, la rete wifi estesa a tutto il circuito per migliorare comunicazioni e servizi, una nuova strada di servizio perimetrale per collegare l'intero circuito e migliorare così sicurezza e logistica, nuove telecamere di controllo nei punti sensibili.
"Il nostro obiettivo non era semplicemente rifare il circuito, ma creare un ambiente moderno, accogliente e funzionale" ha dichiarato Simone Vanzi, Presidente del Moto Club Brilli Peri, a 5secondi.net. "Non sarà un problema parcheggiare e anche chi deciderà di arrivare con il camper troverà un'area dedicata. Sono inoltre state messe a dimora 35 nuove piante, realizzate aree verdi e abbattute diverse barriere architettoniche per rendere il Miravalle più accessibile e inclusivo. Abbiamo introdotto anche numerosi interventi qualitativi che rappresentano standard di eccellenza a livello europeo". L'impianto toscano sta facendo quindi le cose in grande per ripresentarsi in forma nel Mondiale Motocross MXGP 2026: tra due settimane arriveranno i piloti (il toscano Ferruccio Zanchi sarà certo il maggiore osservato speciale) e ci si attende una grande risposta di pubblico.

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