MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Il Mondiale Superbike non emoziona più: l'analisi di Jonathan Rea

Superbike
di Matteo Bellan
giovedì, 23 luglio 2026 alle 20:40
Jonathan Rea seduto nel box Honda HRC WorldSBK
Il Mondiale Superbike non emoziona più: l'analisi di Jonathan Rea
Aggiungi come fonte preferita su Google
Stagione SBK 2026 poco entusiasmante, se non per Ducati: alla concorrenza rimangono le briciole. Ecco il pensiero di una leggenda come Rea.
Tutte le 24 gare Superbike di quest'anno sono state vinte dalla Ducati, con Nicolò Bulega capace di imporsi in ben 23 e il compagno di squadra Iker Lecuona unico vincitore alternativo. La nuova Panigale V4 R rappresenta un passo in avanti rispetto alla precedente e anche i piloti dei team indipendenti riescono a conquistare risultati importanti. La concorrenza fatica, non regge il passo della casa bolognese, questo genera delle gare con un andamento che è praticamente sempre già scritto in partenza.
Il campionato SBK 2026 non verrà ricordato per essere stato spettacolare e avvincente, si spera che il 2027 vedremo uno scenario diverso. Molto dipenderà dal lavoro che sapranno fare i costruttori rivali di Ducati e anche da eventuali cambiamenti del regolamento tecnico volti a rendere la competizione maggiormente equilibrata. Senza dimenticare il fattore Michelin: il nuovo fornitore di gomme farà cambiare i valori in pista?

Superbike, Jonathan Rea commenta la situazione

Jonathan Rea è un sei volte campione del mondo e conosce molto bene la categoria. Pur essendosi ritirato come pilota a tempo pieno a fine 2025, nel 2026 è diventato tester Honda e ha gareggiato in alcuni round come wild card o come sostituto. Analizzando la situazione, non può che evidenziare che manchi lo spettacolo: "In questo momento - riporta Crash.net - il campionato non ha alcuna emozione. La Superbike dovrebbe essere emozionante. Questa mancanza di emozioni non è colpa di nessuno. Chapeau Ducati, ha costruito una moto incredibile e ha un pilota che sta guidando in modo incredibile, e non gli si può togliere nulla. Ora la la moto è di gran lunga il punto di riferimento e a volte è difficile per gli altri piloti o costruttori".
Mancano le grandi battaglie tra i piloti SBK, non ci sono i duelli accesi che hanno fatto emozionare i tifosi in passato. Bisogna capire come intervenire, se si può fare qualcosa in termini di modifiche al regolamento tecnico per avere un campionato più equilibrato e se tocca semplicemente ai costruttori rivali di Ducati lavorare di più: "Il mercato delle moto sportive è difficile - spiega Rea - e quando sei un produttore di massa non puoi semplicemente costruire magicamente una 'super-super-superbike'".

Gli altri costruttori SBK reagiranno?

Il sei volte iridato SBK riconosce il grande lavoro fatto da Ducati e dai suoi piloti, Bulega in primis, ma spera anche che le altre case riescano a tornare protagoniste il più presto possibile: "Di sicuro, abbiamo bisogno di più emozioni, ma non sto cercando di sminuire ciò che stanno facendo i ragazzi in testa, perché è incredibile. Però allo spettacolo manca qualcosa. Spetta a tutti gli altri recuperare terreno. È un grattacapo riportare entusiasmo o dare speranza alla Bimota o alla Honda, alla Yamaha o alla BMW. Hanno bisogno di speranza per voler continuare a lottare".
Certamente, è nell'interesse di tutti avere un campionato più combattuto e interessante. Vale anche per la stessa Ducati, che al tempo stesso ha il legittimo diritto di difendere il proprio status e i propri investimenti, opponendosi a un sistema che possa penalizzarla troppo e al contempo aiutare in maniera sproporzionata la concorrenza. Vedremo che sviluppi avranno le discussioni sui possibili cambiamenti nel regolamento tecnico, ma le altre case devono comunque mettersi in testa di dover fare qualcosa in più per poter aumentare il loro livello dal 2027.

Leggi anche

Superbike, Manuel Puccetti: "Ingiusto castrare Ducati, gli altri costruttori devono svegliarsi"Superbike, Manuel Puccetti: "Ingiusto castrare Ducati, gli altri costruttori devono svegliarsi"
Superbike, Sacchetti: "Tutto su Baldassarri, il regolamento e le richieste della SITA"Superbike, Sacchetti: "Tutto su Baldassarri, il regolamento e le richieste della SITA"
Jonathan Rea

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Manuel Puccetti team principal Kawasaki WorldSBK
Superbike

Superbike, Manuel Puccetti: "Ingiusto castrare Ducati, gli altri costruttori devono svegliarsi"

23 luglio 2026
_K5A4563 copia_result
In Pista

Show del CIV Superbike a Misano: si balla di notte con la Racing Night

23 luglio 2026
Denis Sacchetti e Lorenzo Baldassarri del team Go Eleven Superbike
Superbike

Superbike, Sacchetti: "Tutto su Baldassarri, il regolamento e le richieste della SITA"

22 luglio 2026

Altre notizie

Manuel Puccetti team principal Kawasaki WorldSBK

Superbike, Manuel Puccetti: "Ingiusto castrare Ducati, gli altri costruttori devono svegliarsi"

Superbike
Gigi Dall'Igna Ducati Corse

Chi vincerà tra Ducati e Aprilia? La risposta di Gigi Dall'Igna

MotoGP
stoner-operazione

La rivelazione di Casey Stoner: il calvario nascosto, l'intervento decisivo, la rinascita

Storie di Moto
febvre-ducati-mxgp

Colpo Ducati, è ufficiale: Febvre in rosso per le prossime due stagioni MXGP

Motocross
Jorge Martin

Jorge Martin confessa: "L'inizio con Aprilia non è stato facile"

MotoGP

Articoli popolari

Jorge Martin

Jorge Martin confessa: "L'inizio con Aprilia non è stato facile"

MotoGP
Shaun Muir e Sven Blusch nel box del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK

Superbike, Ducati deve fare un sacrificio? BMW lancia un allarme

Superbike
lecuona-rinnovo-ducati-superbike

"La mia vita è cambiata": Iker Lecuona perno Ducati SBK, con Bulega ai saluti

Superbike
CK5A4143 copia_result

La cinese CFMOTO sbarca nel CIV Sportbike: a Misano con Boccetti Racing

In Pista
Fabio Quartararo

Fabio Quartararo e il grande affare Honda: soldi e promesse

MotoGP

Loading