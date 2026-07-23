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Fabio Quartararo e il grande affare Honda: soldi e promesse

MotoGP
di Alessio Piana
giovedì, 23 luglio 2026 alle 7:38
Fabio Quartararo
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Dopo 8 anni, 6 dei quali trascorsi al team Factory, il rapporto tra Fabio Quartararo e Yamaha si può ritenere consumato, persino esaurito. Per ragioni ben note, per le difficoltà incontrate in stagioni avare di soddisfazioni.
Giusto reciprocamente dirsi addio, con benefici immediati: Yamaha si è garantita gli attuali due piloti ai primi due posti in campionato (un Campione del Mondo quale Jorge Martin, il pilota del momento Ai Ogura), Quartararo ha sposato la causa Honda. Con motivazioni a tuttotondo sotto l'aspetto tecnico ed economico.

HONDA NEL DESTINO

Il comunicato HRC che annuncia l'accordo biennale (2027-2028) con il Campione del Mondo MotoGP 2021 pone l'accento sul fatto che, proprio in sella ad una Honda, debuttò nel Mondiale Moto3 2015 e, nella stagione precedente, conquistò il titolo del CEV Moto3. Con la nuova NSF250RW Moto3, schierata dal Monlau Competition all'epoca diretto da Emilio Alzamora, in quel periodo con un programma a lungo termine. Tra opzioni e clausole, con un contratto "di sviluppo" di ben 7 anni, svanito poi con la decisione di passare in Leopard per il 2016. Compagine che poi passò a sorpresa da Honda a KTM. Non giovando allo stesso 'El Diablo' che ottenne ben poco in quella sua avventura professionale.

PRIMO AVVICINAMENTO NEL 2022

Fabio Quartararo fu vicino a Honda già per la stagione 2023. Nei primi mesi del 2022, fresco di titolo mondiale, HRC presentò una sostanziosa offerta per affiancare Marc Marquez. Non mascherò affatto trattativa ed interessamento anche in pubblico, salvo poi propendere per il primo di due rinnovi biennali con Yamaha. Quattro anni dopo, le strade tra le parti si sono congiunte.

SOLDI E PROGETTO

Il motociclista francese ha preso la decisione di lasciare Yamaha e firmare con Honda sul finire del 2025, con il contratto sostanzialmente già sistemato con l'inizio dell'anno nuovo. Attualmente il pilota più pagato in MotoGP, manterrà questo status anche per i prossimi 2 anni. Honda ha offerto soldi (tanti), contestualmente ad un programma allettante che vede Quartararo al centro del progetto. Pilota di punta, faro dello sviluppo, con dispiegamento di forze ingenti e campagna acquisti di livello. Così hanno convinto Fabio il quale, presumibilmente, non aspettava altro.

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Fabio Quartararo

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