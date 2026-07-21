Una pura formalità: Quartararo biennale con Honda, la griglia MotoGP 2027 finora

Fabio Quartararo ufficializzato in Honda HRC factory per il prossimo biennio MotoGP. Ecco tutti i nomi confermati finora.

Nessuna sorpresa, di nuovo, ma solo un'ufficialità di mercato di quanto sappiamo da mesi: Fabio Quartararo ha firmato un contratto biennale, quindi fino al 2028, con Honda HRC come pilota di punta per la squadra factory in MotoGP. Ora da vedere se sarà affiancato da Diogo Moreira, debuttante quest'anno con LCR Honda, o se ci sarà il rookie David Alonso appena confermato... Il campione 2021 quindi affronterà la rivoluzione della classe regina con il suo secondo marchio diverso: finora la sua carriera è stata solamente Yamaha, tra team satellite e poi squadra ufficiale. Ora la nuova sfida, come se la caverà?

La nota ufficiale Honda HRC

Honda Racing Corporation (HRC) è lieta di annunciare l'ingaggio di Fabio Quartararo per le stagioni 2027 e 2028 del Campionato del Mondo MotoGP.

Quartararo correrà per il team ufficiale Honda HRC quando l'era 850cc della MotoGP inizierà nel 2027. Il ventisettenne è entrato nella classe regina nel 2019 dopo una serie di successi da record nel Campionato Internazionale FIM CEV Moto3 e quattro stagioni competitive nei Campionati del Mondo Moto3 e Moto2. Da esordiente nella classe regina, Quartararo si è fatto notare conquistando la pole position già alla sua quarta gara, con un totale di sei pole position e sette podi nel 2019.

Nel 2021 ha conquistato il titolo mondiale MotoGP, lottando per il secondo posto l'anno successivo. Il pilota francese ha totalizzato finora 11 vittorie, 32 podi e 21 pole position nella classe regina.

La griglia MotoGP 2027 finora

Lenovo Ducati Team: Marc Marquez-Pedro Acosta

BK8 Gresini Racing: Joan Mir-Daniel Holgado

Pertamina Enduro VR46 Racing Team: ?-?

Monster Aprilia Racing: Marco Bezzecchi-Pecco Bagnaia

SuperFile Trackhouse Racing: ?-?

Red Bull KTM Factory Racing: Alex Marquez-Fabio Di Giannantonio

Red Bull KTM Tech3: ?-?

Honda HRC Castrol: Fabio Quartararo-(Diogo Moreira/David Alonso)

LCR Honda: Johann Zarco-(Diogo Moreira/David Alonso)

Monster Energy Yamaha MotoGP: Jorge Martin-Ai Ogura

Prima Pramac Yamaha MotoGP: Toprak Razgatlioglu-?