KTM MotoGP ed i piloti usa e getta: una lunga storia fino a Maverick Vinales

La storia tra Maverick Vinales e KTM sta finendo male e rischia di finire malissimo. Le (piccatissime) dichiarazioni rilasciate dalle due parti nell'ultimo mese, tra promesse di un futuro al team Factory ed una proposta di rinnovo in Tech 3 non concretizzatasi con i fatti, rappresentano l'ultimo stadio di un rapporto ormai ai titoli di coda. Ciascuno con le proprie ragioni, entrambi con uno storico problematico in fatto di relazioni professionali. Con KTM che, dal suo ingresso in MotoGP, di storie finite male con piloti annovera una lista lunghissima.

PILOTI USA E GETTA

Le prime avvisaglie nel 2019, con il divorzio in corsa con Johann Zarco. Su richiesta di quest'ultimo, uscirono dagli obblighi contrattuali per il 2020, salvo poi lasciarlo libero in anticipo a stagione in corso. Più che con Zarco, il problema si presentò dopo con Miguel Oliveira, al quale inizialmente garantirono che il posto del francese al team Factory sarebbe stato preso da Mika Kallio (effettivo sostituto per gli ultimi Gran Premi del 2019), salvo poi metterci Brad Binder a scapito proprio del portoghese.

PETRUCCI, LECUONA E GLI ALTRI

Oliveira finì al team interno dal 2021, con Tech 3 che si ritrovò con Danilo Petrucci e Iker Lecuona. Entrambi non rinnovati con comunicazione a mezzo stampa ed a prove libere del Gran Premio di Spielberg in corso. Non il massimo in termini di rapporti, come poi accaduto 12 mesi più tardi: Remy Gardner promosso in MotoGP da Campione del Mondo Moto2 e subito accantonato, mentre Raul Fernandez dovette pagare una salatissima penale per liberarsi dagli obblighi contrattuali. Lui che in MotoGP nel 2012 non ci sarebbe voluto salire, preferendo correre per un altro anno in Moto2.

VINALES ULTIMO CASO

KTM ha avuto il merito, con il proprio progetto GP Academy ed una filiera che nasce dalla Red Bull MotoGP Rookies Cup, di portare nelle tre classi del Motomondiale tanti piloti. Pedro Acosta il caso forse più celebre, per quanto l'abbondanza spesso ha generato problematiche, con solo la disponibilità di Pol Espargaro a fermarsi a fine 2023 in grado di salvare il posto per un'altra stagione ad Augusto Fernandez. Adesso con Maverick Vinales si ripropone una tematica di rapporti iniziati bene e finiti non benissimo tra le parti, sebbene KTM della "linea Pierer" non dovrebbe più aver mantenuto alcunché.