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Max Biaggi sfida il tempo: con una RSV4 X a pochi secondi dall’élite MotoGP

Storie di Moto
di Diana Tamantini
lunedì, 20 luglio 2026 alle 18:43
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Max Biaggi, talento senza età: a 55 anni, con una moto stradale, gira a pochi secondi dalle MotoGP del futuro!
È venuto solo per sport, ha regalato comunque spettacolo. Max Biaggi, 55enne protagonista del Motomondiale e del Mondiale Superbike di un tempo, ha condiviso la pista con le MotoGP 850cc in occasione di un test privato a Barcellona. Il Corsaro ne ha approfittato per divertirsi in sella ad una Aprilia RSV4 X, una Superbike da pista con elettronica e aerodinamica da MotoGP per intenderci, in edizione limitata. Il cronometro parla chiaro: nei 123 giri realizzati in due giorni, ha chiuso con un miglior tempo a circa 4 secondi e mezzo dal futuro della classe regina. Alcuni piloti davvero non invecchiano come tutti gli altri...

Max Biaggi sfida lo scorrere del tempo

Come riportano i colleghi di Paddock-GP, questi test organizzati al Circuit de Barcellona-Catalunya erano dedicati al futuro della MotoGP. I costruttori stanno lavorando senza tregua alla rivoluzione tecnologica del 2027 con i loro prototipi da 850cc equipaggiati con i futuri pneumatici Pirelli. Ducati aveva mandato Nicolò Bulega, KTM era in azione con Dani Pedrosa, Honda ha schierato Takaaki Nakagami e Aprilia con l'instancabile Lorenzo Savadori per continuare a sviluppare le moto che avrebbero scritto il prossimo capitolo della MotoGP. Ma tra tutti questi prototipi ufficiali è apparso Max Biaggi, che dopo una brillantissima carriera mondiale ha comunque sempre voglia di andare veloce, davvero veloce.
Tralasciando il cronometro, è interessante osservare la stessa immutata "fame di velocità" di Max Biaggi in una MotoGP dall'età media sempre più giovane, in cui un 33enne come Marc Marquez sembra già 'vecchio'. Mentre un 55enne con una moto stradale gira a pochi secondi dall'élite mondiale. Mentre c'è chi pensa al ritiro dalle corse, il Corsaro, quattro volte iridato 250cc e bicampione del mondo Superbike, continua invece ad andare veramente forte. Il puro talento e la classe non spariscono con l'età.

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diDiana Tamantini

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