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Kiara Fontanesi Regina d'Inghilterra, il settimo Mondiale ti aspetta

Motocross
di Elisabetta Lubrani
domenica, 19 luglio 2026 alle 13:33
GP Inghilterra WMX: Kiara Fontanesi che trionfo!
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Kiara Fontanesi incanta sullo storico saliscendi di Foxhill e con una travolgente doppietta può lanciare la volata verso il settimo titolo Mondiale Femminile di Motocross di una carriera senza pari.
La 32enne fuoriclasse parmigiana aveva cominciato il terzo week end Mondiale dominando gara 1. C'era bisogno di bissare l'impresa per strappare la vetta iridata alla spagnola Danila Guillem e Kiara non si è fatta pregare. La rivincita ha avuto l'identico sviluppo della sfida precedente: partenza perfetta, ritmo indiavolato per staccarle tutte e finale in completa gestione del risultato. Un capolavoro.

Kiara nuova leader

La 23° affermazione Mondiale ha lanciato Kiara Fontanesi in vetta alla classifica, con due punti di vantaggio sulla rivale. Adesso è in pareggio anche il conto delle vittorie parziali: 3-3 in una stagione che per adesso Kiara e Daniela stanno dominando in lungo e in largo. Questa volta la Guillem è riuscita a lasciarsi alle spalle la neozelandese Courtney Duncan che sabato gli aveva fatto perdere punti preziosissimi.

La seconda vita di una fuoriclasse

Kiara Fontanesi ha vinto l'ultimo Mondiale nell'ormai lontano 2018, al culmine di una parabola di successi che l'ha proiettata per sei volte sul trono iridato. La prima maternità l'aveva convinta a lasciare le corse, ma ll fuoco ardeva ancora dentro. Così, rientrata nella mischia, la ragazza italiana è tornata ad essere quello che è sempre stata: una campionessa fantastica. Quest'anno, a 32 anni e due figlie, sta facendo letteralmente impazzire avversarie molto più giovani di lei: Daniela Guillen, per dire, ha solo vent'anni e all'epoca del primo Mondiale di Kiara ne aveva appena sei!

Restano due tappe

A decidere la sfida Italia vs Spagna saranno i restanti round del WMX: il 23 agosto ad Arnhem, in Olanda con gran finale il 20 settembre sul tracciato australiano di Darwin. Kiara vanta tre vittorie e tre secondi posti, dietro l'avversaria. La Guillem tre vittorie, due secondi ed un terzo posto. Facile immaginare che sarà un finale punto a punto. Ma intanto la Regina d'Inghilterra può godersi il trionfo di Foxhill e il sorpasso in classifica.
Daniela Guillem (Spagna) seconda nel WMX a Foxhill, in Regno Unito
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Kiara Fontanesi

diElisabetta Lubrani

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